Война в Украине: астрологи спрогнозировали сроки окончания и назвали опасные города

Большинство эзотериков и экстрасенсов говорят, что до конца 2022 года будут обстрелы и столкновения.

Астрологи дают разный прогноз по поводу того, когда закончится война в Украине. Однако большинство тарологов и экстрасенсов говорят, что до конца 2022 года будут обстрелы и столкновения.

Предлагаем топ-3 популярных мнения эзотериков, собранных УНИАН.

Анна Ефремова

Эксперт уверяет, что победа точно будет за Украиной. Россия полностью не захватит все украинские города и получит мощный отпор от военных.

Ефремова утверждает, что до конца года в разных регионах страны будут так называемые "вспышки" – бои или обстрелы.

Третья мировая война в 2022 году не начнется, поскольку сильное положение Юпитера в Рыбах этого не допустит. Но вспышки агрессивных действий, угрозы, провокации мы еще будем наблюдать в разных частях света. Причиной тому все тот же Сатурн, который сейчас в Козероге, плюс ко всему весь 2022 год идет по накшатру, которой управляет Марс (планета агрессии, конфликтов, военных действий)", — заявила экстрасенс.

Людмила Хомутовская

Таролог утверждает, что главная задача ВСУ – не отступать. Ситуация будет напряженной, но для Украины выпала карта удачи, что, безусловно, принесет удачу и успех.

"Будет какая-то правда, которую от нас скрывали. Это не сейчас... Это касается и войны, и государственной измены, и финансов", — прогнозирует эксперт.

Ангелина Вакулина

Астролог говорит, что несколько городов Украины ждут сильные обстрелы со стороны оккупантов. И даже призывает эвакуироваться.

"Новую Каховку ждут сильнейшие обстрелы, особенно ночью. Предательство, боль, слезы, шантаж. Эти люди (российские оккупанты — ред) будут наказаны и очень скоро. По возможности — эвакуироваться, ехать. Будет много жертв и разрушений", — прокомментировала Ангелина Вакулина.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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