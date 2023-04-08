Война в Украине может продолжиться до 2027 года: прогноз таролога

Оптимистический сценарий предполагает, что война в Украине может закончиться уже в 2023 году, однако из-за ряда различных факторов ситуация может измениться.

Об этом заявил таролог и экстрасенс Роман Шептицкий, передает УНИАН.

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Он отметил, что этот год должен принести украинцам победные новости. После начала большого контрнаступления Украина освободит часть оккупированных территорий.

"Совсем скоро мы освободим Запорожскую и Херсонскую области. После начала освобождения южных областей Украины, может появиться угроза со стороны Беларуси. Но сейчас карты не показывают, что стопроцентно будет наступление. А вот воздушные обстрелы со стороны этой страны могут быть", — сказал Шептицкий.

Однако если рассматривать пессимистический сценарий, то война может затянуться до 2027 года.

"Это не значит, что все это время будут продолжаться активные боевые действия, но то, что эти годы будут беспокойными — точно. Еще раз подчеркиваю, что в этом году есть все шансы "добить" врага", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что президент России Владимир Путин умер, а его именем власти в Кремле только прикрывают свои действия.

Кроме того, мы ранее информировали, что мольфарка Елена Стеценко заявила, что новое российское наступление, которое , как предупреждают в Белом доме, может произойти в ближайшие недели, не будет слишком большим. Вместо этого ВСУ после этого перейдут в контрнаступление.

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