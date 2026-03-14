Война в Украине закончится, когда будет четверка: известная мольфарка сделала новое предсказание

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски уверенно прогнозирует сроки продолжительности войны в Украине / © ТСН

Война в Украине может закончиться, когда календарная дата будет связана с четверкой и не исключено, что это может произойти именно в этом году после четвертого месяца, потому как от полномасштабного вторжения прошло именно 4 года — на таком своем предсказании уверенно настаивает известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

О своем предсказании она шире рассказала в комментарии для ТСН.ua.

«Серьезные изменения намечаются в 2026 году. Мне «шла» четверка. То есть 2022+4=2026. И эти серьезные изменения в связи с «парадом» планет (состоявшийся 28 февраля 2026), с солнечным и лунным затмениями приносят события мирового масштаба. Они, события, будут затрагивать не только Украину», — высказывает свое мнение мольфарка.

И продолжает: «Сейчас, когда говорят о том, что началась третья мировая война, можно утверждать, что она продолжается. Не началась на Ближнем Востоке, она началась в 2014 году, когда России разрешили забрать у нас Крым и развязали России руки для нападения на другую часть Украины. Третья мировая не началась, а продолжается. Если бы в 2014 году мир остановил Россию, этого бы всего не произошло».

Как события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине

«Какими будут последствия для Украины из-за войны на Ближнем Востоке? Верите — не верите, но для нас это большой плюс. Позже увидим. Мир поймет, что такое гибридная война, что такое война дронов, в которых мы стали специалистами. Признание украинской армии как одной из сильнейших в мире. После завершения военных событий на Ближнем Востоке, которые должны закончиться до конца лета, должна наладиться ситуация в Украине. Могут состояться переговоры и подписание соглашений. Я не отказываюсь от своих слов. В моих предсказаниях пока ничего не меняется. Напротив, события в мире разворачиваются таким образом, что они приближают нас к завершению войны», — говорит Магдалена Мочиовски, опираясь на собственные исследования.

Предсказание о завершении войны в Украине: каким оно было

На этот вопрос мольфарка отвечает так: «Это было и сновидение, в котором я отрывала на календаре листок с четверкой, это было в формате видения. Я спросила у высших сил о том, сколько будет продолжаться война. Они мне подали знак в виде четверки».

Каким может быть завершение войны в Украине

На вопрос, которым задаются миллионы украинцев, мольфарка отвечает следующее: «Я предполагаю, что будет такой вариант, как в народе говорят, ни вашим, ни нашим. Россияне не добьются своего, но и мы не потеряем свое. Скорее всего, будет создана какая-нибудь буферная зона, через которую никто не будет наступать. Нам в этом помогут сохранять эту линию разграничения с определенными гарантиями».

Мольфарка не исключает, что изменения возможны ближе к осени.

«У нас уже есть ракеты. Если до сих пор мы не представляли угрозу для России, то уже сейчас другая ситуация. Остановить войну — это будет их просьбой, а не нашей. Вот увидите», — прогнозирует провидица.

Резюмируя, мольфарка уверенно говорит, что в истории не было ни одного случая, когда чужие материнские слезы не вернулись бы бумерангом тем, чьи действия стали причиной их появления.

«Всегда существует бумеранг и карма. Однозначно эта «обратка» будет и она будет гораздо жестче, чем россияне себе представляют. Бумеранг и карму еще никто не отменял», — говорит Магдалена Мочиовски.