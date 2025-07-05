Война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом

Война в Украине / © Associated Press

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Война в Украине может завершиться не на поле боя, а в результате более глубоких трансформаций в самой России и через стратегические решения глобальных игроков.

Такой прогноз озвучила известная украинская тарологиня Елена Бюн, анализируя энергетическую ситуацию вокруг конфликта. В частности, на вопрос ведущего, есть ли у Украины новое оружие, способное изменить ход войны, она сообщила, что карты Таро четко показывают «феерические действия ВСУ на поле боя в ближайшее время».

По словам тарологини, одним из ключевых элементов будущего завершения войны станет «прозрение» внутри российского общества. Только после этого возможен реальный прорыв в мирном урегулировании.

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«Для того чтобы война прекратилась… для того, чтобы россияне прозрели, они должны понять, что это не только Кремль или Путин виноваты, а они сами виноваты, поддерживающие все это», — подчеркнула она.

В своем прогнозе Елена Бюн также подтвердила позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который на саммите НАТО заявил, что «конфликт в Украине не разрешится военным путем, а путем переговоров». Согласно данным карт Таро, необходимы более радикальные действия, и речь идет не о переговорах, которые могут продолжаться до бесконечности: «Хватит уговаривать Россию».

Елена Бюн обратила внимание и на глобальный контекст. В частности, она предполагает, что у администрации Дональда Трампа есть собственный сценарий завершения войны: «Дональд Трамп имеет „глобальные планы“ по войне, и тем, кто стоит за ним, нужно достичь определенных целей. Зеленскому, возможно, было сказано подождать, и тогда вопрос решится.»

Также тарологиня прокомментировала затягивание помощи Украине. «Затягивание ситуации с предоставлением ПВО и оружия Украине происходит по каким-то причинам, и хотя конец войны виден, существует определенный план», — отметила она.

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Напомним, известная астрологиня Ангелина Вакулина сделала прогноз на лето 2025 года и сообщила, когда прекратятся ракетные удары по Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.