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- Астрология
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«Война закончится в один миг»: астролог поразил предсказанием о важном событии
Известный астролог сделал предсказание об окончании войны в Украине. Он назвал важное событие, после которого Россия больше не захочет воевать.
Известный астролог Влад Росс считает, что Россия будет готова положить конец войне против Украины после ударов по Кремлю.
Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».
Астролог отметил, что Москва поплатится за баллистические удары по Украине. Он подчеркнул, что для прекращения войны со стороны России важны именно удары по Москве и Кремлю. По его мнению, именно это может положить конец войне.
«Сначала наши баллистические ракеты полетят по ближайшим областям — Брянской, Курской, Белгородской. К концу осени мы нацелим ракеты на Москву. Точность будет улучшаться, и от Кремля может ничего не остаться. Они сейчас бьют по нам баллистическими ракетами, мы точно осенью будем бить баллистическими ракетами по Москве. Символически война может закончиться буквально в один момент, особенно где-то 19–20 августа. Просто если ракета или дрон уничтожит какую-нибудь башню Кремля. И всё станет понятно», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.