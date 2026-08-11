«Война закончится в один миг»: астролог поразил предсказанием о важном событии

Влад Росс / © ТСН

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Известный астролог Влад Росс считает, что Россия будет готова положить конец войне против Украины после ударов по Кремлю.

Об этом он рассказал в комментарии для YouTube-канала «Астрофеномен».

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Астролог отметил, что Москва поплатится за баллистические удары по Украине. Он подчеркнул, что для прекращения войны со стороны России важны именно удары по Москве и Кремлю. По его мнению, именно это может положить конец войне.

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«Сначала наши баллистические ракеты полетят по ближайшим областям — Брянской, Курской, Белгородской. К концу осени мы нацелим ракеты на Москву. Точность будет улучшаться, и от Кремля может ничего не остаться. Они сейчас бьют по нам баллистическими ракетами, мы точно осенью будем бить баллистическими ракетами по Москве. Символически война может закончиться буквально в один момент, особенно где-то 19–20 августа. Просто если ракета или дрон уничтожит какую-нибудь башню Кремля. И всё станет понятно», — сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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