Войска КНДР все еще находятся в Курской области и готовы вступить в бой — Пентагон

Пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.
Северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но в то же время они находятся в готовности вступить в бой в любой момент.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.
"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", — отметила представитель оборонного ведомства США.
Она подчеркнула, что пока американская сторона не видела, чтобы северокорейские солдаты принимали непосредственное участие в боевых действиях.
"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", — отметила Сингх.
Напомним, в Центре национального сопротивления заявили, что Россия не использует войска КНДР в боях против украинцев. Захватчики используют наемников для дежурства на блокпостах, не привлекая их к непосредственным боевым действиям.
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