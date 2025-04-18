- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 1 мин
Возможно ли скорое окончание войны в Украине: экстрасенс сделала предсказание
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Экстрасенс, таролог Видаюча Ма считает, что в ближайшее время война России против Украины не закончится.
Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".
Таролог считает, что быстрого окончания войны в Украине не будет.
«Будут вестись тайные переговоры. Будут подчеркивать, что к этому вопросу будут возвращаться. Все будет, как есть. Я не вижу кардинальных изменений. России будет трудно. Они хотят еще выиграть шанс на территории. Трампу это невыгодно. В Америке может быть кризис и война с этим связана», - сказала Видаюча Ма.
Ведаюча Ма считает, что «Трамп отбеливает Путина». А российский диктатор хочет выйти победителем в этом противостоянии.
«Трамп хочет закончить войны, а Путин не хочет получить правосудие», - сказала она.