Возможно ли скорое окончание войны в Украине: экстрасенс сделала предсказание

Экстрасенска рассказала, закончится ли война в Украине / © ТСН.ua

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Экстрасенс, таролог Видаюча Ма считает, что в ближайшее время война России против Украины не закончится.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Таролог считает, что быстрого окончания войны в Украине не будет.

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«Будут вестись тайные переговоры. Будут подчеркивать, что к этому вопросу будут возвращаться. Все будет, как есть. Я не вижу кардинальных изменений. России будет трудно. Они хотят еще выиграть шанс на территории. Трампу это невыгодно. В Америке может быть кризис и война с этим связана», - сказала Видаюча Ма.

Ведаюча Ма считает, что «Трамп отбеливает Путина». А российский диктатор хочет выйти победителем в этом противостоянии.

«Трамп хочет закончить войны, а Путин не хочет получить правосудие», - сказала она.