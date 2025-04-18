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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Возможно ли скорое окончание войны в Украине: экстрасенс сделала предсказание

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп и Путин

Экстрасенска рассказала, закончится ли война в Украине / © ТСН.ua

Экстрасенс, таролог Видаюча Ма считает, что в ближайшее время война России против Украины не закончится.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Таролог считает, что быстрого окончания войны в Украине не будет.

«Будут вестись тайные переговоры. Будут подчеркивать, что к этому вопросу будут возвращаться. Все будет, как есть. Я не вижу кардинальных изменений. России будет трудно. Они хотят еще выиграть шанс на территории. Трампу это невыгодно. В Америке может быть кризис и война с этим связана», - сказала Видаюча Ма.

Ведаюча Ма считает, что «Трамп отбеливает Путина». А российский диктатор хочет выйти победителем в этом противостоянии.

«Трамп хочет закончить войны, а Путин не хочет получить правосудие», - сказала она.

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