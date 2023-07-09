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Враг снова атаковал Сумщину: обстрелял громаду с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг снова атаковал Сумщину: обстрелял громаду с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 8 июля 2023 года. 8 июля 2023 года

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Эсманская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (11 взрывов).
  • Новослободская громада: совершен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов).
  • Путивльская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
  • Середино-будская громада: был артобстрел (5 взрывов).
  • Эсманская громада: осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден 1 частный дом.

Напомним, что ранее захватчики обстреляли 7 общин Сумщины, есть повреждения.

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Дата публикации
Просмотры
141
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