Враг снова атаковал Сумщину: обстрелял громаду с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 8 июля 2023 года. 8 июля 2023 года
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья.
Об этом пишет Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская, Эсманская громады.
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (11 взрывов).
- Новослободская громада: совершен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов).
- Путивльская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
- Середино-будская громада: был артобстрел (5 взрывов).
- Эсманская громада: осуществлен сброс с БПЛА 3 взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего поврежден 1 частный дом.
Напомним, что ранее захватчики обстреляли 7 общин Сумщины, есть повреждения.
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