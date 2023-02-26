Враг устроит беду: экстрасенс предупредил о сложной ситуации на фронте на следующей неделе

Какой будет ситуация на фронте в Украине с 27 февраля по 5 марта – свой прогноз озвучил известный экстрасенс Роман Шептицкий.

Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам экстрасенса, наиболее острой ситуация на фронте будет в среду и четверг – 1-2 марта. Тогда враг будет придумывать коварные планы об ударе по мирным украинцам.

"Среда показывает аркан дьявола и аркан влюбленных. Враг в какой-то степени может быть где-то смущен тем, что они не получают того, чего хотели. Они уже не понимают, как и чем оправдывать их поражения. Они могут оправдывать только тем, что они еще даже не начинали. Дьявол символизирует врага, который думает, как бы навредить, как сделать хуже, как создать какую-то беду. Поэтому среда у нас идет из восклицательными знаками", — рассказал Шептицкий.

Он предупредил, что российские захватчики стремятся устроить удар очень неожиданно, поэтому выжидают самый выгодный день.

Экстрасенс отметил, что в четверг тоже должно быть повышенное внимание. Это второй острейший день, который ожидается на той неделе, однако планы россиян озвучены.

"Они поставили себе цель — захватить Донецкую и Луганскую область до конца марта. Поэтому они разведывают, посылают каких-то "засланных казачков", — уточнил Шептицкий.

Напомним, ранее ясновидец Валерий Шатилович сделал прогноз событий на фронте в марте 2023 года. Он подчеркнул, что Украина получит шанс и может освободить часть своих территорий.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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