Врата Арктура 2025: что можно и что запрещено делать во время энергетически мощных дней

С 16 по 18 октября открываются Брама Арктура - период, когда Солнце выравнивается с яркой звездой Арктур, создавая поток энергии ясности, обновления и очищения.

Брама Арктура

В это время ворота Арктура важно внимательно относиться к своим мыслям, действиям и намерениям, ведь энергии усиливают все, на что мы обращаем внимание.

Что можно делать во время Брамы Арктура

  1. Медитировать и практиковать тишину. Это главная рекомендация периода. Даже несколько минут осознанного дыхания открывают доступ к внутренней ясности.

  2. Проводить очистку пространства. Уберите дом, зажгите свечи или аромат, проветрите помещение – это поможет освободить энергетическое поле.

  3. Отпускать старое. Пишите письма прощения, благодарите, освобождайте место для нового.

  4. Быть на природе. Прогулки на свежем воздухе, прикосновение к земле или деревьям стабилизируют энергию.

  5. Обращать внимание на сны и символы. Во время портала подсознание активно – сны могут содержать важные подсказки.

  6. Пить больше чистой воды. Вода помогает телу адаптироваться к энергетическим изменениям.

  7. Вести дневник наблюдений. Записывайте мысли, инсайты, ощущения – сейчас они имеют более глубокое содержание.

Что запрещено или не рекомендовано делать

  1. Конфликтировать и выяснять отношения. Энергия усугубляет эмоции — даже мелкий спор может перерасти в большой конфликт.

  2. Принимать импульсивные решения. Арктур открывает глубокие слои сознания — лучше сначала почувствовать, а затем действовать.

  3. Перегружайте себя работой. Эти дни не для достижений, а для внутренней перезагрузки.

  4. Находиться в шумных, хаотических местах. Энергетическая чувствительность повышена, поэтому важно беречь себя от шума и суеты.

  5. Думать отрицательно или критиковать других. Усиливается все, что мы излучаем. Намерение — главная сила этого времени.

  6. Чрезмерно делиться личным. Энергии глубокие, поэтому иногда молчание лучше слов.

  7. Игнорировать потребности тела. Слушайте сигналы организма: сон, покой и вода сейчас лучшее лекарство.

Врата Арктура – это дни внутреннего света , когда свет звезды помогает увидеть темные углы собственного сознания.
Чем больше покоя, тишины и благодарности вы внесете в этот период, тем яснее станет путь вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

