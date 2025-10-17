Врата Арктура 2025: что можно и что запрещено делать во время энергетически мощных дней

Брама Арктура / © ТСН

В это время ворота Арктура важно внимательно относиться к своим мыслям, действиям и намерениям, ведь энергии усиливают все, на что мы обращаем внимание.

Что можно делать во время Брамы Арктура

Медитировать и практиковать тишину. Это главная рекомендация периода. Даже несколько минут осознанного дыхания открывают доступ к внутренней ясности. Проводить очистку пространства. Уберите дом, зажгите свечи или аромат, проветрите помещение – это поможет освободить энергетическое поле. Отпускать старое. Пишите письма прощения, благодарите, освобождайте место для нового. Быть на природе. Прогулки на свежем воздухе, прикосновение к земле или деревьям стабилизируют энергию. Обращать внимание на сны и символы. Во время портала подсознание активно – сны могут содержать важные подсказки. Пить больше чистой воды. Вода помогает телу адаптироваться к энергетическим изменениям. Вести дневник наблюдений. Записывайте мысли, инсайты, ощущения – сейчас они имеют более глубокое содержание.

Что запрещено или не рекомендовано делать

Конфликтировать и выяснять отношения. Энергия усугубляет эмоции — даже мелкий спор может перерасти в большой конфликт. Принимать импульсивные решения. Арктур открывает глубокие слои сознания — лучше сначала почувствовать, а затем действовать. Перегружайте себя работой. Эти дни не для достижений, а для внутренней перезагрузки. Находиться в шумных, хаотических местах. Энергетическая чувствительность повышена, поэтому важно беречь себя от шума и суеты. Думать отрицательно или критиковать других. Усиливается все, что мы излучаем. Намерение — главная сила этого времени. Чрезмерно делиться личным. Энергии глубокие, поэтому иногда молчание лучше слов. Игнорировать потребности тела. Слушайте сигналы организма: сон, покой и вода сейчас лучшее лекарство.

Врата Арктура – это дни внутреннего света , когда свет звезды помогает увидеть темные углы собственного сознания.

Чем больше покоя, тишины и благодарности вы внесете в этот период, тем яснее станет путь вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

