"Врата Льва" 8 августа 2024 года: три эффективных медитации для успеха

"Врата Льва" также является прекрасным моментом для того, чтобы освободиться от старых ограничений и негативных энергий, сдерживавших наше развитие.

"Врата Льва" 8 августа 2024 года является одним из самых мощных энергетических периодов года, когда Вселенная особенно благоприятна для манифестации желаний и новых начинаний. Это время, когда энергия Солнца, звезды Сириуса и знака Льва сочетаются, создавая портал для личного и духовного роста. Считается, что во время "Врата Льва" наши намерения обладают особой силой, поэтому важно сосредоточиться на положительных изменениях и на том, чего мы хотим достичь. Этот период поддерживает смелость, лидерские качества и творческое самовыражение, помогая нам проявить свои сильнейшие стороны.

Вот три медитации, которые можно провести во время "Врата Льва" 8 августа 2024 года, чтобы привлечь успех в свою жизнь:

1. Медитация солнечного луча

Как провести:

Сядьте в удобном месте, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании.

Представьте, как золотой луч света, символизирующий энергию Солнца и Льва, спускается с неба и входит в вашу макушку.

Почувствуйте, как этот луч наполняет ваше тело светом и силой, пробуждая уверенность, мужество и решительность.

Позвольте этому свету распространиться по всему вашему телу, наполняя вас энергией для достижения ваших целей.

Визуализируйте, как все ваши желания и намерения сбываются под влиянием этой мощной энергии.

Завершите медитацию, поблагодарив Вселенную за поддержку и открывающиеся перед вами возможности.

2. Медитация сердца льва

Как провести:

Сядьте в тихом месте и сконцентрируйтесь на своем сердце.

Представьте, как ваше сердце наполняется золотым светом, символизирующим силу и мужество Льва.

Почувствуйте, как этот свет пульсирует внутри вас, расширяется и охватывает все ваше жизненное пространство.

Во время этой медитации сосредоточьтесь на своих целях и желаниях, чувствуя, как ваше сердце устремляет вас к успеху.

Повторяйте аффирмации типа "Мое сердце открыто для успеха и процветания" или "Я воплощаю силу и уверенность в каждом действии".

Завершите медитацию, визуализируя, как ваше сердце сверкает, притягивая к вам успех и возможности.

3. Медитация золотого льва

Как провести:

Сядьте удобно и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться.

Представьте перед собой мощного золотого Льва, символизирующего вашу внутреннюю силу и величие.

Понаблюдайте за Львом, почувствуйте его энергию, как он уверенно идет вперед, преодолевая все препятствия.

Почувствуйте, как эта энергия Льва передается вам, наполняя вас уверенностью и решительностью добиваться успеха.

Представьте, как этот Лев сопровождает вас во всех ваших начинаниях, оказывая вам силы и поддержку.

Завершите медитацию, поблагодарив Льва за его помощь и благословение на вашем пути к успеху.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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