"Все будут ужасаться новостей": экстрасенс предупреждает жителей Киевщины о тяжелом марте

В столице, по прогнозам тарологини, должно быть спокойно.

Экстрасенсиня, тарологиня и медиумка Анна Атаманова прогнозирует, что март для жителей Киевской области и будет неспокойным. Она предупредила, что российские оккупанты могут выбрать новую цель для своих атак.

Об этом тарологиня озвучила в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

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Что касается столицы, то Атаманова считает, что там все будет хорошо, в отличие от области. По ее предсказаниям, в Киевской области россияне планируют попасть в какое-то учреждение.

"Страх будет, тревоги будут. В принципе, все будет хорошо. Киевская область — там может быть что-то. А сам Киев — более-менее спокойно. Будет горячо, всем будет страшно. Все будут ужасаться новостей. Ждать худшего нужно в Киевской области", – заявила медиум.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, тарологиня Анна Атаманова отметила, что сложнейшей ситуацией в марте 2023 года будет в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

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