Все может измениться за один день: три знака Зодиака ждет неожиданный поворот 29 августа

Знаки зодиака / © ТСН.ua

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После лунного затмения 28 августа астрологическое напряжение не исчезает сразу.

Уже 29 августа Солнце образует напряженный аспект с Ураном — планетой, связываемой в астрологии с неожиданностями, свободой, резкими изменениями и выходом за привычные пределы.

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Этот аспект может создавать ощущение, что привычный сценарий вдруг перестает работать.

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Планы могут измениться.

Человек может передумать.

Появится новая информация.

Или ситуация, которая долго оставалась неизменной, вдруг сдвинется с места.

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Особо заметным 29 августа может стать для трех знаков Зодиака.

Лев

Для Львов этот день может принести личный поворот.

Солнце — управляющий Льва, поэтому его напряженное взаимодействие с Ураном может усиливать желание что-то изменить прямо сейчас.

То, что еще вчера казалось приемлемым, может вдруг раздражать.

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Это может относиться к работе, отношениям, собственному образу или планам на ближайшие месяцы.

Возможна и неожиданная новость, которая заставит быстро перестроить планы.

Львам важно не путать истинную потребность в изменениях с коротким импульсом.

Если желание изменить ситуацию возникло не сегодня, а накапливалось долгое время, 29 августа может стать моментом, когда откладывать уже не захочется.

Телец

Тельцы обычно ценят предсказуемость, потому энергия Урана может ощущаться особенно неудобно.

Однако самое неожиданное изменение может оказаться полезным.

Сорвавшийся план может открыть другой вариант.

Отказ одного человека – привести к новому предложению.

А ситуация, которая поначалу кажется проблемой, — показать возможность, которую Телец раньше не видел.

Особенно внимательно стоит отнестись к финансам, работе и договоренностям.

Необязательно сразу соглашаться на все новое, но и автоматически отбрасывать его из-за необычности не стоит.

Водолей

Для Водолеев этот день может оказаться одним из самых динамичных.

Уран традиционно связывается именно с этим знаком, поэтому желание свободы может стать особенно сильным.

Водолеи могут вдруг решить отказаться от правила, договоренности или плана, давно казавшегося слишком ограничительным.

Также возможен неожиданный разговор в отношениях.

Другой человек может сказать то, чего Водолей не ожидал услышать.

Или сам представитель знака наконец-то озвучит мысль, которую долго держал при себе.

Главное – оставить место для диалога.

Свобода не обязательно требует всё разрушать.

Почему 29 августа может быть непредсказуемым

Солнце в астрологии символизирует свободу, личность, цели и способ самовыражения.

Уран – внезапные изменения, свободу, нововведение и нарушение привычного порядка.

Напряженный аспект между ними может создавать внутренний конфликт между желанием сохранить контроль и потребностью сделать нечто другое.

Поэтому в этот день могут чаще меняться планы или возникать неожиданные решения.

Астрологические прогнозы к концу августа также описывают 29 августа как день повышенной непредсказуемости и сильного желания освободиться от ограничений.

Чего лучше не делать 29 августа

Не стоит разрушать то, что действительно хочется сохранить, только из-за одной сильной эмоции.

Особенно осторожно следует относиться к ультиматумам:

«Я больше никогда…»

«Или сейчас, или все кончено».

"Я все бросаю".

Иногда по желанию радикального изменения стоит реальная проблема.

Но между осознанием проблемы и необходимостью немедленно разрушить всю конструкцию есть большая разница.

Неожиданность может быть хорошей

Уран не обязательно означает проблему.

В популярной астрологии его связывают также с прорывами, озарениями и возможностями, которые человек не мог предвидеть.

Поэтому 29 августа может принести:

неожиданное приглашение;

новое предложение;

изменение планов к лучшему;

внезапную идею;

знакомство;

возможность сделать то, на что раньше не хватало смелости.

Особенно Львам, Тельцам и Водолеям следует оставить в планах немного пространства для импровизации.

Иногда ушедший совсем не по плану день в конце концов приводит именно туда, куда нужно.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Прогнозы носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что коридор затемнений завершился: что изменится после 28 августа .

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