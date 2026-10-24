Все проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака ждет облегчение 24 октября

Китайский гороскоп / © pixabay.com

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Для четырёх знаков китайского зодиака период трудностей может подойти к концу уже после субботы, 24 октября. Согласно астрологическому прогнозу, День Металлического Овна принесет им облегчение и поможет оставить часть проблем позади.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Изменения могут произойти не сразу, однако представители этих знаков способны почувствовать, что самый сложный эмоциональный период уже позади.

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Петух

В последнее время Козероги могли испытывать изнурительное напряжение из-за сложной ситуации на работе, в частности из-за непростых отношений с человеком, который относился к ним неприязненно. Из-за этого некоторые могли даже задумываться об увольнении.

После 24 октября ситуация должна измениться. Проблемный человек сам может столкнуться с непростыми обстоятельствами, из-за чего его поведение изменится. Петухам будет легче взглянуть на конфликт с пониманием, а напряжение постепенно ослабнет.

Коза

В последнее время Козам, возможно, не хватало сил и мотивации для выполнения своих планов и обещаний. Дела, которые они постоянно откладывали на завтра, наконец-то могут сдвинуться с мертвой точки.

Энергия Металла в День Овцы, согласно прогнозу, даст необходимый импульс. Козы смогут избавиться от внутреннего давления и вновь обрести желание заботиться о себе и действовать.

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Змея

Для Змей источником сложностей могут стать разногласия с семьёй. Близкие желают им добра, однако их представление о правильном решении не всегда совпадает с мнением самих Змей.

В субботу представители этого знака могут пойти на небольшой компромисс и выполнить одну из просьб близких. Даже такого шага может хватить, чтобы ослабить напряжение и наладить отношения.

Свинья

В жизни Свиней 24 октября может вновь появиться давний друг. Встреча или общение вернут приятные воспоминания и помогут по-новому взглянуть на нынешние трудности.

После субботы чувство одиночества может отступить. Старые обиды постепенно утратят значение, а представители этого знака вспомнят, что рядом с ними есть люди, с которыми их связывают тёплые моменты.

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Напомним, астрологи предупредили, что 24 октября 2026 года — день, главная задача которого — рационально использовать энергию, которую дарят нам звёзды и природа.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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