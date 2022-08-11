"Все произойдет неожиданно": экстрасенс рассказал, как закончится война в Украине

Следующие 24 дня будут очень важны для Украины.

Взрывы во временно оккупированном Крыму ускорят победу Украины над российскими оккупантами.

Об этом сказал экстрасенс Роман Шептицкий.

По его словам, взрывы во временно оккупированном Крыму ускорят освобождение южных регионов Украины.

"Враг обязательно будет пытаться отомстить. Но эта ситуация с Крымом – это возможность ускорить нашу победу. И это будет неожиданно для всех", – пояснил экстрасенс.

Роман Шептицкий подчеркнул, что следующие 24 дня станут очень важными для Украины. Именно в это время мы получим много новостей.

За взрывы в Новофедоровке оккупанты смогут отомстить с помощью Запорожской АЭС. Однако экстрасенс подчеркнул, что в этой войне обязательно победит Украина.

Напомним, астролог Наталья Власенко считает, что переломный момент в войне России против Украины произойдет уже в начале августа.

Читайте также:

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.