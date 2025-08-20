- Дата публикации
Астрология
- Астрология
Встреча Зеленского и Путина: победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, закончит ли это войну
Таролог сделала новое предсказание об окончании войны в Украине.
Победительница «Битвы экстрасенсов«, таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о вероятной встрече Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что эта встреча действительно может пройти удачно, однако она не будет результативна из-за «прилета».
«Только все делегации поехали, тут опять какой-то „прилет“. Не работает оно так, как они хотят. И всегда эта договоренность, выпадают классные карты. Она идет бок о бок с каким-то трешем», — сказала таролог.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.