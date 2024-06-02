ВСУ пойдут в наступление: что ждет Украину в июне 2024 года – шокирующий прогноз астрологов

Сейчас в Украине и до конца месяца длится продуктивный период, который будет давать силу и возможности Украине на поле боя в защите и освобождении своих территорий.

Об этом рассказали астрологи Анна и Алексей Сухановы для Униан.lite.

Они объяснили, что период с 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 года связан с напряженной энергией планеты Сатурн. Однако, несмотря на его энергию, он будет приносить и положительные плоды.

Следующий период — с 1 июня 2024 года по 25 июня 2024 года — указывает на подъем и решение вопросов, связанных с распределением внутренних ресурсов.

"Возможно, возникнут коррупционные скандалы, связанные с хищениями – как в военной сфере, так и в других не менее важных сферах. В это время может усилиться психологическое противостояние между украинскими властями и народом. Этот период также может принести различные неожиданные форс-мажорные события и обстоятельства, которые потребуют немедленного решения. Он также будет сопровождаться психологическим напряжением", — добавили астрологи.

Кроме того, по прогнозам астрологов, в это время также будут устранены оставшиеся блоки для Украины. По его предсказаниям, речь идет об ограничениях на использование оружия только на территории Украины.

Также в этот период следует ожидать и появления самолетов F-16. Эти истребители лишат российскую армию преимущества в воздухе и откроют возможности наступательных операций со стороны Украины и устранят возможность обстрелов КАБами пограничных городов.

Напомним, мольфар Макс Гордеев предположил, когда закончится война в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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