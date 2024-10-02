Взрывы в Украине и атака Израиля на Бейрут: главные новости ночи 2 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины Читать далее –>
- Израильские военные снова атаковали Бейрут Читать далее –>
- Украина эвакуировала из Ливана 134 гражданина и 45 представителей других стран — МИД Читать далее –>
- В Одесской области прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности Читать далее –>
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