Категория
Астрология
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Украине и атака Израиля на Бейрут: главные новости ночи 2 октября 2024 года

Взрывы в Украине и атака Израиля на Бейрут: главные новости ночи 2 октября 2024 года

Иранские дроны-камикадзе

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района: обесточены три общины Читать далее –>
  • Израильские военные снова атаковали Бейрут Читать далее –>
  • Украина эвакуировала из Ливана 134 гражданина и 45 представителей других стран — МИД Читать далее –>
  • В Одесской области прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности Читать далее –>

Читайте также:

В Херсоне учащаются взрывы! Дроны атакуют гражданских! 

В Херсоне учащаются взрывы! Дроны атакуют гражданских! 

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация