Ясновидец озвучил свое пророчество по поводу войны на март 2023 года: "Получим шанс"

Экстрасенс считает, что в марте на фронте Украину ждут победы, однако война не закончится.

Ясновидец Валерий Шатилович озвучил свое предсказание о том, что состоится на фронте в марте 2023 года. Он подчеркнул, что Украина получит шанс и может освободить часть своих территорий.

Об этом он сказал в интервью YouTube каналу PeopleLife.

Валерий Шатилович считает, что в экономическом плане Украину ждут хорошие новости. Фермеры в этом году смогут засеять поля. Что касается политической жизни, то ясновидящий считает, что кадровые чистки во власти будут продолжаться вплоть до конца 2023 года.

Также экстрасенс с помощью карт Таро увидел, что Украина получит шанс на победу, вероятно, в марте удастся освободить оккупированные территории. Он считает, что в первый месяц весны, вероятно, закончатся бои, которые продолжаются с февраля.

"Клевер — это знак везения, это карта счастливых возможностей. Это шанс быстро победить, быстро продвинуться. Эта карта не говорит о полной победе, о достижении всех целей и результатов. Но будет позитив", — отметил ясновидящий.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, что уже скоро украинские военные начнут контрнаступление по всем направлениям, и в 2023 году территория Украины может быть зачищена от российских оккупантов.

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