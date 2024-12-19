Ясновидец предсказал, что Украина получит мощное оружие: "Это всех удивит"

Экстрасенс сделал предсказание о событиях в январе 2025 года.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ясновидец Андрей Дуйко, которого называют "украинским Нострадамусом", предположил, что в январе 2025 года Украина может применить на фронте мощное оружие.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".
Экстрасенс считает, что у Украины будут новые виды оружия.
"Сейчас мы увидим небольшие расколы во власти. Некоторые нюансы. Но в январе мы увидим мощный вброс и мы увидим, как это всех удивит. Это будет удивление новых видов оружия, которые может применить Украина. Это все произойдет в январе. Будет большая паника в России", — заявил ясновидящий.
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