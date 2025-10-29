- Дата публикации
Ясновидящий шокировал событием, которое произойдет до конца 2025 года
Ясновидящий Андрей Дуйко шокировал предсказанием о событиях, которые произойдут до конца 2025 года.
Об этом он сказал на ютуб-канале «Мой мир».
«Люди будут стоя встречать 2026 год, потому что будет очень нравиться то, что сделала украинская армия и то, что происходит», — сказал он.
Андрей Дуйко отметил, что 2026 год станет годом восстановления для Украины.
«Это восстановление Украины и экономическое, и духовное, и культурное. Потому что до этого конца года будут изменения», — сказал экстрасенс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.