Языческий "День святого Валентина": что скрывают древние Луперкалии

За праздником любви скрыт более древний праздник.

День святого Валентина — шарики в виде сердечек, цветы, романтические свидания и вечер с захватывающим сексом. Такие приятные ассоциации вызывает у современников День святого Валентина даже несмотря на то, что важных Валентинов церковь знает до трех человок. А вообще в римо-католиков есть 16 святых Валентинов и две святые Валентины. В календаре православной церкви 14 февраля упоминаются лишь святые Трифон, Перпетуя, Сатир, Ревокат, Сатурнил, Секунд, Фелицитата, Петр, Вендимиан и нет ни одного Валентина.

День святого Валентина: легенда

Вспомним одну из основных легенд: христианский святой Валентин будто бы тайного женил влюбленных за что и поплатился жизнью. Собственно он женил римских воинов, которым было запрещено жениться и за это ему отрезали голову именно 14 февраля.

День святого Валентина: древний языческий праздник

Однако за Днем святого Валентина скрытым церковью другой, гораздо древней и дикий праздник плодородия, который, как и обычаи на равноденствия и солнцестояния, нужно было скрыть и заменить другими, например, Пасхой и Рождеством.

Около 15 февраля, согласно рассказам известного писателя Овидия, в Древнем Риме отмечался один из древних праздников пастухов, плодородия и очищения Луперкалии. Оно названа в честь бога Луперка, который отождествлялся с Фавном, известным свое сексуальной энергией.

Тогда в пещере под названием Луперкал, где за одним мифом, волчица выкормила грудью основателей Ромула и Рема, легендарных основателей Рима, начинался праздник.

Добавим, само слово Луперк происходит от латинского Lupus, что означает "волк". Именно в этой пещере, о которой говорилось выше, жрецы Луперка, которых выбирали из молодых патрициев, то есть, состоятельного слоя общества, на алтаре приносили в жертву коз и собак.

Далее один из жрецов должен коснуться смоченным в крови жертвенного животного ножом ко лбам двух юношей. Иногда жрецы стирали эти кровавые следы шерстью, которая была смоченная молоком, а дальше юноши смеялись. Все эти элементы, например, кровь и молоко, указывают на очень древний характер таинства, а смысл мистерий, возможно, уже был забыт самими римлянами.

Затем происходил ритуальный ужин. После нее жрецы-луперки разрезали шкуры зарезанных жертвенных козлов. Они раздевались и прикрывали бедра козьей кожей, чтобы явно на время превратиться в бога Луперка.

Затем они бегали городом и стегала прохожих кусками шкур как плетями, как сторонники БДСМ-практики. Однако люди их не ужасались, а наоборот — подставляли свое тело под удары. Ведь считается, что такой удар дарил плодородие, поэтому очень охотно это делали женщины. Для них он символизировал и легкие роды.

Понятно, что название праздника говорит о том, что так вероятно ритуально еще и пытались защитить стада от стай волков. Вероятно, что Луперк представляет собой реликтовые остатки древнего культа волка, который слился с поклонением Фавном.

Он — тоже одно из древнейших божеств в древнеримской мифологии. Фавн был покровителем лесов, стад и пастухов. Он считал сыном Пика и Помоны, богини садов. Римляне отождествляли Фавна с греческим Паном и изображали его в виде человека с волосатыми ногами и козьими рогами.

Также читайте День святого Валентина: сколько стоят букеты цветов накануне праздника любви

Фавн будто способствовал росту стад, плодовитости животных. Фавну приписывалась способность, при выполнении специального ритуала людьми, очищать поля и стада от бедствий плохих животных. Иногда способность Фавна увеличивать потомство перенесли на мир людей.

Интересно, что уже в христианские времена Луперкалии "продержались" дольше всех языческих праздников. После установления христианства в 496 году их официально запретил тогдашний Папа Римский, который установил соответствующий праздник Богородицы, а затем — День Валентина.

Вот такая история. Поэтому хорошо всегда думайте, что и как вы празднуете и какой смысл скрывают праздники.

Читайте также:

Новости Украины: как пандемия изменила День святого Валентина