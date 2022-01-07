Языческое колесо года 2022: точные даты праздников и их значение

Ни в одной традиции не отмечались все восемь праздников, имеющиеся в современном синкретическом колесе года.

Колесо года — это ежегодный цикл праздников, существующий у последователей неоязыческой религии под название Викка и других неоязычников, признающих этот календарь.

Колесо года: что это

Цикл представляет собой современную компиляцию из народно-католических и дохристианских праздников кельтских и германских народов Европы, известных из средневековых письменных источников и этнографических записей Нового времени.

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Колесо года состоит из восьми праздников, происходящих через более-менее равные интервалы. В основе этого цикла лежат наблюдаемые с Земли изменения пути Солнца по небесной сфере в течение года, в соответствии с представлениями царившей в фольклористике XIX века мифологической школы.

Колесо года: сколько есть праздников

Среди виккан праздники колеса года называются также саббаты, или шабаши. Утверждается, что этот термин был передан из Средневековья, когда терминология еврейского шаббата была перенесена на прочие нехристианские торжества.

Колесо года: современное изобретение

Колесо года — современное изобретение. Многие исторические языческие и политеистические традиции отмечали различные равноденствия, солнцестояния и дни между ними как сезонные или аграрные праздники. Но ни в одной традиции не отмечались все восемь праздников, имеющиеся в современном синкретическом колесе года, популярном в неоязычестве.

К концу 1950 годов британские неоязыческие общества приняли восьмеричный ритуальный календарь, чтобы проводить более частые торжества и более точно увязать празднования.

Колесо года: восемь праздников

1 февраля - Имболк

Имболк — один из четырёх основных праздников ирландского календаря, отмечаемых среди гэльских народов в начале февраля или при первых признаках весны. Это день переходной четверти на солнечном календаре, на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Первоначально посвящённый богине Бригите, в христианский период он был принят как День Святой Бригитты. Имболк — традиционное время предсказаний погоды, а также, возможно, предшественник североамериканского Дня Сурка.

21 марта - Остара

Остара – весенний праздник Колеса года, середина весны, праздник равновесия, когда день по длительности равен ночи, приходится на весеннее равноденствие. Остара или Эостра согласно реконструкциям мифологов, древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы. Ряд исследователей возводит ее к общеевропейской богине рассвета. Еще в XIX веке многие учёные пытались связать народные пасхальные обычаи с дохристианскими традициями почитания Остары. Часто утверждается, что обычай красить яйца на Пасху имеет языческое происхождение и связан с культом Остары. С Эострой связывается и образ пасхального зайца.

1 мая - Белтайн

Белтайн или Бельтейн — кельтский праздник начала лета, а сейчас - один из праздников Колеса Года у виккан и кельтских неоязычников. Также название месяца май в ирландском, шотландском и других гэльских языках. С германским праздником, аналогичным Белтейну, также связана традиция майского шеста, вокруг которого водят хороводы.

21 июля - Лита

Лита или праздник летнего солнцестояния — языческий и зороастрийский праздник, самая короткая ночь в году, в различных формах отмечавшийся в разных частях света. Общими чертами празднования в Европе является складывание костров, купание в водоемах и гадания. В более поздний период по мере распространения христианская церковь в рамках политики замещения приурочила к дню летнего солнцестояния христианский праздник — Рождество Иоанна Предтечи.

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Восточными славянами, на востоке Польши и на юге Литовской республики праздник отмечается как Иван Купала. Было принято купаться, разжигать костры и прыгать через них, так как огню приписывались целительные свойства, гадали. По поверьям, именно в эту ночь расцветал папоротник.

1 августа - Ламмас

Ламмас или Лугнасад - раньше это кельтский языческий праздник начала осени, который сейчас почитается неозычниками. Его название переводится как "сборище Луга" или "свадьба Луга". По легенде, его установил бог Луг в честь своей приёмной матери, богини после её смерти. Это начало сбора черники и изготовления пирогов из зерна нового урожая.

23 сентября - Мабон

Мабон — неоязыческий праздник, один из праздников викканского колеса года. Отмечается в день осеннего равноденствия, символизирует вторую жатву и подведение итогов года. В этот день воздают почести покойным женщинам в семь Этот день считается временем сбора урожая, и его традиционно связывают с заготовлением всех даров матери-Земли. Это второй день в году, когда ночь равна дню в Колесе Года. Пища на Мабон состоит из плодов второго урожая, таких как зерновые, фрукты и овощи.

31 октября

Самайн, Самхейн — кельтский праздник окончания уборки урожая. Знаменовал собой окончание одного сельскохозяйственного года и начало следующего. Традиционно на Самайн делили собранный урожай, а также решали, какая часть скота переживёт зиму, а какая — нет. Последнюю часть резали, чтобы сделать запасы на зиму. Самайн отмечался как праздник начала нового года. При принятии христианства Самайн наложился на День всех святых, празднующийся 1 ноября, после которого, 2 ноября, идет День поминовения усопших. Предшествует же этим церковным праздниками ночь с 31 октября на 1 ноября — Хэллоуин. Сейчас повсеместно празднуется неозычниками.

21 декабря - Йоль

Йоль — праздник середины зимы у исторических германских народов. У неоязычников и виккан — день зимнего солнцестояния, один из шабашей Колеса года. Исследователи связывают его с Дикой охотой, богом Одином и древнеанглийским праздником Модранит. Христианская интерпретация искоренила Йоль, в настоящее время атрибутика и терминология праздника почти полностью замещены Рождеством. Йоль — это также праздник середины зимы.

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