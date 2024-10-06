За сутки на фронте произошло 147 боев: в Генштабе рассказали, где горячее

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 05.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 147 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 69 авиаударов, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 583 дрона-камикадзе и произвели более 3590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки противника были отражены.

На Купянском направлении противник сосредоточил основные усилия в районе населенного пункта Лозова, где атаковал 12 раз, 7 боев до сих пор продолжаются. Кроме того, десять раз проводил штурмы в районах Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки, здесь украинские защитники отбили все атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении враг больше всего наступал в районе Белогоровки, здесь отбиты 9 атак, еще один бой продолжается. Также российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Новосадово и Верхнекаменское. Идет один бой в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении продолжается пять боеприкосновений вблизи Ступочек, Калиновки, Григорьевки и Временного Яра, пять вражеских атак отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны у Дачного и Торецкого. Наши воины остановили пять вражеских атак, восемь атак – продолжаются.

На Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лисовка и Луч. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 177 окупантов, 72 из них — безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены БМП, БТР и два орудия противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 26 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки, Константиновки и Антоновки. По уточненной информации, три боя – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили четыре наступательных действия недалеко от Богоявленки. Во время всех боеприкосновений — потерпели неудачу.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Новоданиловки.

В других направлениях ситуация существенных изменений — не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике, а также 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, бойцы деле от собратьев. Слава Украине! Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе Сил обороны из Угледара в Донецкой области, ведь это позволило сохранить жизнь военных.

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