- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Зачем россиянам перемирие: экстрасенс сделала неожиданное предсказание о войне в Украине
Экстрасенс Яна Пасинкова сделала новое предсказание о войне в Украине. Она рассказала, зачем Кремлю нужен временный мир.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине. Она раскрыла планы Кремля по перемирию в мае.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Таролог отметила, что россиянам нужно время для отдыха. Также Кремль имеет подлый план, чтобы воспользоваться прекращением огня.
«Прекращение огня россиянам нужно для отдыха, чтобы нас ослепить. Я не понимаю, как это перевести на язык войны. Но они хотят использовать перемирие, чтобы нас ослепить. Удастся ли им это сделать? Да. Но уже поздно. Нас ослепило, но им это не помогло», — сказала Яна Пасынкова.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.