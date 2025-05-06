Зачем россиянам перемирие: экстрасенс сделала неожиданное предсказание о войне в Украине

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине. Она раскрыла планы Кремля по перемирию в мае.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог отметила, что россиянам нужно время для отдыха. Также Кремль имеет подлый план, чтобы воспользоваться прекращением огня.

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«Прекращение огня россиянам нужно для отдыха, чтобы нас ослепить. Я не понимаю, как это перевести на язык войны. Но они хотят использовать перемирие, чтобы нас ослепить. Удастся ли им это сделать? Да. Но уже поздно. Нас ослепило, но им это не помогло», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.