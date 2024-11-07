Закончит ли Трамп войну в Украине: экстрасенска удивила предсказанием

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Тарологиня Елена Бюн рассказала, может ли Дональд Трамп окончить войну в Украине.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Тарологиня отметила, что Трамп действительно может "стабилизировать ситуацию", однако это произойдет не мгновенно.

"Он себе представляет, как это сделать и имеет несколько вариантов. Кремль будет изо всех сил впихивать палки в колеса. Можно ждать диверсионной деятельности. Они боятся Трампа. Кремлю Трамп не выгоден. Когда-то карты говорили, кто победит на выборах в США: сначала — был шок для Украины. А потом все хорошо", – сказала она.

Напомним, мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине.

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