Астрология

Астрология
89
1 мин

Закончится ли война до конца 2025 года: таролог шокировала предсказанием

Таролог сделала новое предсказание об окончании войны в Украине

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Таролог Ведающая Ма сделала предсказание об окончании войны в Украине. Она отметила, что пока не видит такого события.

Об этом она сказала на ютуб-канале «Мой мир».

«Будут переговоры с каким-то важным лицом, это не Трамп, это другое важное лицо. До нового года будут новые какие-то альтернативы внесены. Я не могу сказать, что я до нового года увидела это окончание (войны — ред.), — сказала Видающая Ма.

Таролог добавила, что этим важным лицом вероятно будет влиятельная женщина.

Она подчеркнула, что в 2026 году продолжатся «торги» за Украину. Видающая Ма считает, что Украине лучше отказаться от этого и тянуть время.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

89
