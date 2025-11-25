- Дата публикации
Категория
- Астрология
Закончится ли война до конца 2025 года: таролог шокировала предсказанием
Таролог сделала новое предсказание об окончании войны в Украине
Таролог Ведающая Ма сделала предсказание об окончании войны в Украине. Она отметила, что пока не видит такого события.
Об этом она сказала на ютуб-канале «Мой мир».
«Будут переговоры с каким-то важным лицом, это не Трамп, это другое важное лицо. До нового года будут новые какие-то альтернативы внесены. Я не могу сказать, что я до нового года увидела это окончание (войны — ред.), — сказала Видающая Ма.
Таролог добавила, что этим важным лицом вероятно будет влиятельная женщина.
Она подчеркнула, что в 2026 году продолжатся «торги» за Украину. Видающая Ма считает, что Украине лучше отказаться от этого и тянуть время.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.