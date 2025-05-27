Закончится ли война, если Украина откажется от территорий: предсказания экстрасенса

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о войне в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролога спросили, закончится ли война в Украине, если Россия заберет себе оккупированные территории нашего государства.

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«Мы отказались и просто „налепили пластырь“ на рану, из которой струей рвет кровь. И когда рванет — это вопрос времени. Если мы не откажемся — исчезнет РФ. Да, мы сами на поле боя, мало кто оценит такую борьбу. Да, будет тяжело. Но при этом мы будем отбиваться и строить стены, будем идти всей страной в одном направлении — направлении восстановления», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.