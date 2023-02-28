Закончится ли война этой весной: прогноз астролога

Яна Тимощук прогнозирует, что весной никаких договоренностей о мире достигнуто не будет.

Весной 2023 года война в Украине будет продолжаться. Никаких договоренностей о мире достигнуто не будет.

Об этом сообщила астролог Яна Тимощук на своем YouTube-канале после того, как сделала расклад на картах Таро.

По словам Тимощук, Украина будет пытаться достучаться до партнеров, но это будет безрезультатно. Поэтому этой весной будут продолжаться активные боевые действия.

Астролог прогнозирует, что в марте будет большая опасность от воды.

"Будет в этом месяце (марте – ред.) очень горячо. Будет много потерь с обеих сторон. Есть опасность от воды и очень сильная. Российская Федерация будет пытаться наступать, но это не получится, хотя средств бросят много. Будет не один сильный удар. Какие-то населенные пункты могут быть захвачены агрессором", — прогнозирует Тимощук.

Напомним, Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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