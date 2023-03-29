Закончится ли война после смерти Путина: прогноз известного таролога

В России предстоят значительные внутренние изменения, после чего Украина пойдет на переговоры.

Известная таролог Людмила Хомутовская рассказала, что война в Украине может закончиться уже к концу 2023 года. Этому будут предшествовать сложные переговоры.

Об этом Хомутовская сказала в интервью УНИАН.

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"Нас заставляли пойти на переговоры, чтобы война закончилась быстрее. К сожалению, в течение нескольких месяцев мы еще больше ощутим на себе это давление. В ход пойдут и большие деньги, и разные манипуляции. До конца года мы должны закрыть эту тему (войну, — ред.), но это будет долгий переговорный процесс", – сказала экстрасенс.

Также Хомутовская отметила, что не стоит ожидать окончания войны сразу после смерти Владимира Путина. В России предстоят значительные внутренние изменения, после чего Украина пойдет на переговоры.

"В России должны произойти определенные внутренние изменения. Поэтому сначала будет настоящий Армагеддон внутри страны, а только потом Украина пойдет на переговоры. Но повторюсь: этот процесс будет очень сложным", — подытожила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, полуфиналист "Битвы экстрасенсов" и таролог Роман Шептицкий прогнозирует, что эта неделя для украинцев будет тяжелой.

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