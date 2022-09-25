Закончится ли война в 2023 году: прогноз известного таролога

Таролог Анна Ефремова назвала период, когда Украина может победить оккупантов, однако в 2023 году война с Россией еще будет продолжаться.

Анна Ефремова совершила развернутый таро-прогноз по войне в Украине.

По ее словам, перерыв в войне будет, но в следующем году военные действия продолжатся.

"Эта пауза будет взята российской стороной из-за того, что у них будет острая нехватка вооружения или живой силы", отметила специалист по картам таро.

Ефремова рассказала, что первое полугодие 2023 года вряд ли будет победным.

"7-9 месяцев – это промежуток времени, в который Украина реально может получить шанс на победу. И такие надежды в принципе у Зеленского в данном случае. Он реально на это надеется, понимает это, даже как-то это просчитывает. Но здесь нужно быть очень аккуратными, потому что когда у тебя все идет так, как ты хочешь, главное не возомнить", — отметила Анна Ефремова.

По ее прогнозу, к сожалению, обстрелы врага еще будут продолжаться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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