Закончится ли война в 2025 году: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала заявлением

Тарология сделала прогноз о вторжении войны / © ТСН.ua

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова прогнозирует, что до конца 2025 года война, которую ведет Россия против Украины, не закончится.

Об этом она сказала на своем YouTube-канале .

По ее словам, даже основная, «болезненная» фаза войны в этом году не закончится.

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«Может быть перерыв, может быть передышка, может быть налаживание экономики или восстановление, но это не конец войны», — утверждает провидица.

Ранее экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расписание на картах Таро, спрогнозировал, что Украина не будет уступать свои территории ради мирного соглашения с Россией, но вопрос Крыма будет самым трудным и будет решаться дольше всего.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.