Закончится ли война в 2026 году: астролог ошарашил предсказанием
Астролог сделал предсказание на 2026 год и рассказал, закончится ли война России против Украины.
Астролог Давид Векуа предсказал, что ожидает Украину в 2026 году. Он считает, что война России и в дальнейшем будет продолжаться.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».
«2026 год разделит мир на до и после. Речь идет о военных событиях, о том, что старые институты уже не работают, религии не работают, государственные институты не работают. То есть люди потеряли не то, чтобы веру, но из-за появления интернета, искусственного интеллекта все больше в обществе очевидно, что есть много чего нерационального, нелогичного», — сказал Давид Векуа.
Он отметил, что в 2026 году не будет угрозы для украинской государственности, однако «год веселым не будет».
«Этот год будет напряженным, но он имеет положительную коннотацию в том формате, что Украина будет существовать», — пояснил Давид Векуа.
Астролог также предсказал, что война в 2026 году будет продолжаться, а Россия и в дальнейшем будет наносить ракетные удары по нашему государству.
«Война не прекращается», — сказал он.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.