Закончится ли война в Украине 15 января 2026 года: провидица сделала предсказание

Война в Украине / © Associated Press

Главный раввин города Днепра Шмуэль Каминецкий заявил, что война в Украинеможет закончиться уже после 15 января 2026 года. Украинская квантовая провидица Екатерина говорит, что она не видит, что это событие произойдет так быстро.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

Ранее Шмуэль Каминецкий заявил, что после 15 января 2026 года «будем праздновать после завершения войны».

«Я вам это говорю не как пророк, не как раввин, это мнение больших [то есть влиятельных] людей в Америке и Европе, которые разбираются в этом. Это не мечта и не молитва, это будет очень скоро… Россия — это будет Северная Корея, а Украину ждет большое будущее», — заявил Шмуэль Каминецкий.

В комментарии ютуб-каналу квантовая провидица Екатерина говорит, что вероятно у раввина есть свои источники информации, однако она считает, что война так быстро не закончится.

«Я не вижу окончания войны в эту дату, но раввин что-то знает, что происходит за кулисами. Договоренности есть. Что-то произойдет в эту дату. А что — увидим через несколько месяцев», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.