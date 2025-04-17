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- Астрология
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Закончится ли война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела изменения
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов » Яна Пасинкова считает, что в мае война в Украине не закончится.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что в мае у украинцев будут большие надежды относительно переговоров и окончания войны, однако они вероятно не оправдаются.
«Большие надежды, большие обещания и только 30%, что эти обещания будут выполнены. Чего бы в мае ни обещали, надо иметь терпение и время покажет, что стороны выполнят. Далее — новые условия переговоров, новая страна, новая сторона, обновление места. Такого еще не было, что касается переговоров. Кстати, для нас это хорошо», — сказала она.