Закончится ли война в Украине в 2025 году: экстрасенс удивила предсказаниям

Экстрасенс убеждена, что война не закончится в следующем году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что война не закончится в 2025 году.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова сделала расклад карт Таро и отметила, что, вероятно, война 2025 года не закончится.

"Если мы говорим о надежде и свете в конце тоннеля – он появится. Если мы говорим о прекращении жертв с нашей стороны – такого не будет", — говорит Яна Пасинкова.

Она отметила, что до "полного прекращения огня и освобождения украинских территорий еще долго".

Читайте также: