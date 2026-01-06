- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 608
- Время на прочтение
- 1 мин
Закончится ли война в Украине в 2026 году: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием
Яна Пасынкова рассказала, когда может закончиться война в Украине.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале
Яна Пасынкова предсказала, что в феврале-марте ситуация в Украине изменится. В частности стоит ожидать улучшения на фронте.
Также она отметила, что война будет продолжаться, однако будут постоянные заявления о мире. Таролог добавила, что реальная надежда на мир появится только в 2027 году.
«26-й год несет для других стран какие-то свои локальные проблемы, что позволит им от нас отойти, оторваться, как-то немножко углубиться в себя. Это, кстати, для нас с вами неплохо, потому что если бы сейчас они договорились, то это договоренность против нас», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.