Закончится ли война в Украине в 2026 году: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Война в Украине

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание на 2026 год. Она отметила, что война в этом году не закончится.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

Яна Пасынкова предсказала, что в феврале-марте ситуация в Украине изменится. В частности стоит ожидать улучшения на фронте.

Также она отметила, что война будет продолжаться, однако будут постоянные заявления о мире. Таролог добавила, что реальная надежда на мир появится только в 2027 году.

«26-й год несет для других стран какие-то свои локальные проблемы, что позволит им от нас отойти, оторваться, как-то немножко углубиться в себя. Это, кстати, для нас с вами неплохо, потому что если бы сейчас они договорились, то это договоренность против нас», — сказала она.

