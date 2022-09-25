"Затягивание войны": астролог дал прогноз по боям в Украине и действиям Путина

Объявленная в России мобилизация затянет войну против Украины и может быть много жертв. Это будет продолжаться до тех пор, пока диктатор Владимир Путин будет у власти.

В конце концов, кремлевский диктатор потерпит поражение в войне.

Такой прогноз составил астролог Дмитрий Уранус, пишет УНИАН.

"Мобилизация в России, затягивание войны и огромные жертвы – очень вероятны, практически неизбежны. Но это при условии, если Путин останется у власти..." – прогнозирует Уранус.

"Путин понимает, что если остановит войну сейчас, проиграет сейчас, его разорвут свои же. А впереди такие даты..." – добавил он.

По словам астролога, на сегодняшний день президент России не знает, как вести себя и что делать в случае проигрыша.

"Именно поэтому этот изверг продолжит войну благодаря военному положению и мобилизации в России, но все равно потерпит поражение. Через полгода, год, полтора — неважно, главное — итог будет именно таким", — убежден Уранус.

Он добавил, что поражение Путину должны нанести сами россияне, ведь теперь вопрос стоит так: либо он, либо они.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Путин хочет закончить войну до 15 ноября и мечтает, чтобы Украина капитулировала и сдалась.

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