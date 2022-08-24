Завершение войны, переговоры о мире и новая эпоха: астролог сделала прогноз на год для Украины

Когда закончится война в Украине, какие факторы могут повлиять на это, и какой будет страна после победы – на этот и другие вопросы ответила астролог Ольга Медвецкая.
Так, астролог составила прогноз для Украины на целый год.
Об этом сообщает "УНИАН".
С 5 сентября ситуация на фронте начнет становиться все более "горячей". Однако уже в конце октября наступит кульминационный период войны. Именно тогда на небосводе будут проходить важные астрологические события.
Так, существенные изменения предвещает солнечное затмение 25 октября. Поскольку затмение будет происходить во время точного напряженного аспекта между Сатурном и Ураном, это означает финальную битву между прошлым и будущим, между застывшим авторитаризмом и новейшей демократией, между подчиненностью и свободой.
Астролог отметила, что события этого периода будут иметь решающее значение и покажут результаты войны на поле боя.
Переговоры о мире
С 30 октября стартует период ретроградности планеты войны и агрессии – Марса. Тогда начнутся переговоры или разговоры об их возобновлении по поводу реального принятия мирового соглашения. Медвецкая прогнозирует, что это будет развязкой начавшегося с 2015 года конфликта – когда был заключен "Минск-2".
Астролог считает, что основные договоренности будут достигнуты 8-9 декабря, но все переговоры будут продолжаться до 13 января 2023 года.
Все соглашения будут заключены между другими государствами и/или международными организациями. Среди прочего они будут касаться визового режима или других правил передвижения по миру, а также экономического взаимодействия.
Согласно прогнозу, вступят в силу новые договоренности после 13 января и до 17 марта 2023 года. Тогда состоится их имплементация на уровне событий.
Какой будет весна для Украины
Медвецкая отметила, что во второй половине марта Сатурн перейдет к знаку Рыб на ближайшие два года. Это принесет много неприятностей, ведь именно такое положение занимал Сатурн в 30-х годах, когда происходили сталинские репрессии, в 60-х – брежневские гонения, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х – господство мафии и "новых русских". Так что малоприятные моменты возможны до 2025 года.
Но радует, что на момент входа в знак Рыб Сатурн не имеет напряженных аспектов. Это означает совершенно противоположные последствия на уровне событий – освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние в совершенном фигур мирового значения, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма.
Астролог отметила, что с авторитаризмом точно придется покончить. Ведь в последнюю неделю марта 2023 года планета разрушения и трансформации Плутон начнет медленно переходить к знаку свободы и революций Водолею. Пробудет он там ближайшие 20 лет (за исключение второй половины 2023 года, когда Плутон был ретроградным и вернется к знаку Козерога).
Новая эпоха
Медвецкая прогнозирует, что начнется новая эпоха, ознаменующаяся созданием новых межгосударственных объединений с демократическими принципами. Их основой будут равенство всех участников с возможной отменой права вето у "избранных" государств. Очень вероятно, что Украина свяжет свое будущее с одной из таких организаций или вообще станет основательницей.
С конца марта по 1 мая 2023 года в мире будут расти революционные настроения, направленные на свержение единовластия. Однако от многих факторов зависит то, разгорятся ли настоящие революции в этот период или уже после 2024 года.
Что касается лета 2023 года, то выдающихся событий астролог не предвещает.
Опасные даты
В ближайшие полгода ожидаются следующие дни повышенной опасности:
- 5-8 сентября,
- 23-30 октября,
- 28 декабря 2022 года – 2 января 2023 года,
- 24-31 января 2023г.
В эти периоды высока вероятность крупных катастроф природного, техногенного и военного характера.
Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ранее таролог назвала украинские города, куда могут повторно наступать российские оккупанты.
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