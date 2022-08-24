Завершение войны, переговоры о мире и новая эпоха: астролог сделала прогноз на год для Украины

Когда закончится война в Украине, какие факторы могут повлиять на это, и какой будет страна после победы – на этот и другие вопросы ответила астролог Ольга Медвецкая.

Так, астролог составила прогноз для Украины на целый год.

Об этом сообщает "УНИАН".

С 5 сентября ситуация на фронте начнет становиться все более "горячей". Однако уже в конце октября наступит кульминационный период войны. Именно тогда на небосводе будут проходить важные астрологические события.

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Так, существенные изменения предвещает солнечное затмение 25 октября. Поскольку затмение будет происходить во время точного напряженного аспекта между Сатурном и Ураном, это означает финальную битву между прошлым и будущим, между застывшим авторитаризмом и новейшей демократией, между подчиненностью и свободой.

Астролог отметила, что события этого периода будут иметь решающее значение и покажут результаты войны на поле боя.

Переговоры о мире

С 30 октября стартует период ретроградности планеты войны и агрессии – Марса. Тогда начнутся переговоры или разговоры об их возобновлении по поводу реального принятия мирового соглашения. Медвецкая прогнозирует, что это будет развязкой начавшегося с 2015 года конфликта – когда был заключен "Минск-2".

Астролог считает, что основные договоренности будут достигнуты 8-9 декабря, но все переговоры будут продолжаться до 13 января 2023 года.

Все соглашения будут заключены между другими государствами и/или международными организациями. Среди прочего они будут касаться визового режима или других правил передвижения по миру, а также экономического взаимодействия.

Согласно прогнозу, вступят в силу новые договоренности после 13 января и до 17 марта 2023 года. Тогда состоится их имплементация на уровне событий.

Какой будет весна для Украины

Медвецкая отметила, что во второй половине марта Сатурн перейдет к знаку Рыб на ближайшие два года. Это принесет много неприятностей, ведь именно такое положение занимал Сатурн в 30-х годах, когда происходили сталинские репрессии, в 60-х – брежневские гонения, когда активно применялась карательная психиатрия, а также в 90-х – господство мафии и "новых русских". Так что малоприятные моменты возможны до 2025 года.

Но радует, что на момент входа в знак Рыб Сатурн не имеет напряженных аспектов. Это означает совершенно противоположные последствия на уровне событий – освобождение политзаключенных и репрессированных, раскаяние в совершенном фигур мирового значения, помощь нуждающимся на глобальном законодательном уровне и окончание авторитаризма.

Астролог отметила, что с авторитаризмом точно придется покончить. Ведь в последнюю неделю марта 2023 года планета разрушения и трансформации Плутон начнет медленно переходить к знаку свободы и революций Водолею. Пробудет он там ближайшие 20 лет (за исключение второй половины 2023 года, когда Плутон был ретроградным и вернется к знаку Козерога).

Новая эпоха

Медвецкая прогнозирует, что начнется новая эпоха, ознаменующаяся созданием новых межгосударственных объединений с демократическими принципами. Их основой будут равенство всех участников с возможной отменой права вето у "избранных" государств. Очень вероятно, что Украина свяжет свое будущее с одной из таких организаций или вообще станет основательницей.

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С конца марта по 1 мая 2023 года в мире будут расти революционные настроения, направленные на свержение единовластия. Однако от многих факторов зависит то, разгорятся ли настоящие революции в этот период или уже после 2024 года.

Что касается лета 2023 года, то выдающихся событий астролог не предвещает.

Опасные даты

В ближайшие полгода ожидаются следующие дни повышенной опасности:

5-8 сентября,

23-30 октября,

28 декабря 2022 года – 2 января 2023 года,

24-31 января 2023г.

В эти периоды высока вероятность крупных катастроф природного, техногенного и военного характера.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее таролог назвала украинские города, куда могут повторно наступать российские оккупанты.

Россия устроит у себя теракты и будут обвинять в них Украину / Игорь Рейтерович

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