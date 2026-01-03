«Завершение войны связано с четверкой»: известная мольфарка уверенно назвала даты

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, как вероятно будет заканчиваться война / © ТСН

Завершение войны России против Украины будет непременно связано с четверкой — такой свой прогноз в очередной раз подтвердила известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Как рассказала она в комментарии для ТСН.ua, согласно ее предсказанию, война может закончиться в этом году, а вот по более ориентировочной дате есть нюансы.

По словам Магдалены, еще в 2022 году она сделала прогноз, опираясь на собственные возможности. С тех пор она предполагает, что именно цифра четыре связана с финалом этой войны — если к 2022 году добавить 4, то получается 2026 год.

При этом она не исключает, что изменение ситуации к лучшему может произойти и в четвертом месяце, то есть в апреле.

«Это может и апрель. К примеру, четвертое число четвертого месяца. Либо 14 число, либо 24. В своем видении я не видела конкретной даты. И не вижу ее сегодня», — говорит мольфарка.

Кроме того, она добавляет, что, по всей вероятности, самые страшные события войны России против Украины уже позади.

«Имею большую надежду, что да, позади», — говорит Магдалена Мочиовски.

По ее мнению, с учетом переговорных треков по завершению войны, ее финал вряд ли будет внезапным.

Кроме того, она отмечает, что если учитывать ряд астрономических событий, которые должны произойти в 2026, то это может также свидетельствовать о серьезных изменениях, ожидающих Украину.

«В том числе возможно и смена верхушки власти», — предполагает мольфарка.

И, резюмируя, говорит, что астрономические события (звездопады, солнечное и лунное затмение, парад планет) всегда свидетельствуют о возможных природных катаклизмах.

«Возможны нехорошие события. Первый квартал 2026 будет тяжелым», — говорит Магдалена Мочиовски.

В то же время, в общем прогнозе на 2026 год, который она опубликовала в соцсетях, она отметила: «Отстроится ли наша Украина? Да, она отстроится. Но такой Украины, которая у нас была, мы уже больше иметь, к сожалению, не будем. Но я вас порадую. Мы отстроим гораздо лучшую и гораздо более красивую страну, чем мы имели. Нам помогут. Мы не останемся наедине в эти нелегкие для нас времена».

Напомним, ранее сообщалось о том, что победительница «Битвы экстрасенсов» сделала тревожное предвидение касательно окончания войны в Украине. По ее данным, пока не предусматривается прогресс в переговорах по мирному урегулированию войны.