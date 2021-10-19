Завершился последний ретроградный Меркурий 2021: правила поведения

Особенно хорошим период директного Меркурия будет для Близнецов и Дев.
19 октября завершился последний период ретроградного Меркурия в 2021 году, снова двигаться в обратную сторону он будет уже в следующем году.
Меркурий: астрономия
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, наименьшая из планет земной группы. Ее период обращения вокруг Солнца составляет всего 87,97 земных суток — самый короткий среди всех планет Солнечной системы.
Меркурий: мифология
Эта планета названа в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет. Меркурий в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера. К его атрибутам относятся жезл кадуцей, крылатые шлем и сандалии, а также часто денежный мешочек. В древнегреческом пантеоне Меркурию соответствует Гермес.
Меркурий: астрология
Меркурий заведует передачей информации - это речь, разговоры, средства массовой информации - газета, телевизор, Интернет. К Меркурию относится справочная служба, почта, такси, короткие поездки, прогулки пешком, таблички, указывающие куда идти, где что находится, и в чем историческое значение данного места и даже бейджики с указанием имени сотрудника.
Ретроградное и прямое движение Меркурия: что это
Директные планеты с высокой скоростью движения проявляют свой принцип легко и интенсивно, Меркурий в прямой фазе движения "отвечает" за остроту ума, общительность, любознательность, непоседливость и смекалку. Нужная информация находится и усваивается легко. Человек легко учится тому, чему хочет учиться - что называется «схватывает налету», легко находит нужные связи, легко договаривается с людьми. Меркурий помогает критично воспринимать любое мнение, тщательно проверять любую информацию, быть самостоятельным в суждениях.
Если в обычное время Меркурий помогает в решении проблем, связанных с учебой, торговлей, переговорами и общением, то в ретроградной фазе все вывернуто наизнанку. Ретроградный Меркурий случается три раза в году и длится ровно 21 день. Астрологи отмечают, что периоды ретроградности планет – важные периоды астрологического года.
Прямой Меркурий - это основная фаза планеты, когда есть астрологические предпосылки, чтобы все, касающееся Меркурия, было в порядке. Именно на этой фазе следует делать значимые покупки, заключать контракты, назначать важные встречи, тратить деньги. Это самая длинная по времени фаза планеты.
Директный Меркурий: что нужно делать
- начать обучение или курсы повышения квалификации;
- наладить контакты с важными для вас людьми;
- вдумчиво общались с другими людьми;
- искать классных специалистов для своей компании среди знакомых;
- расширять круг знакомых;
- покупать вещи;
- заключать договоры;
- прислушиваться к советам и рекомендациям;
- производить расчеты;
- реализовывать серьезные проекты;
- планировать;
- воплощать в жизнь идеи;
- осуществлять финансовые операции;
- определиться со своими приоритетами на будущее;
- проходить медицинскую диагностику;
- продвигаться вперед в сферах, где покровителем Меркурий и тому подобное.
Особенно хорошим период директного Меркурия будет для Близнецов и Дев, ведь считается, что именно этими двумя знаками зодиака управляет эта планета.
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