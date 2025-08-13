Завершится ли война к вечеру 15 августа: главная ведьма Украины дала страшный прогноз

Главная ведьма Украины Мария Тихая составила прогноз касательно войны в Украине / © ТСН

В преддверии пятницы, 15 августа, когда может состояться встреча президентов США и России и когда может решиться судьба войны в Украине, свой прогноз ситуации в комментарии для ТСН.ua озвучила Мария Тихая, которую называют главной ведьмой страны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Я не считаю, что случится что-то положительное — я делала расклад», — говорит Мария Тихая.

И продолжила: «За сутки до происшествия на ЗАЭС (пожары вблизи станции) я делала прогноз о том, что что-то случится плохое. Что касается 15 августа: я спросила (у карт — Ред.) о том, стоит ли доверять Путину. Были карта шута и семерка мечей. Семерка мечей — это карта лицемерия, ну а карта шута — это понятно. Я не чувствую того, что война сейчас закончится. Более того, карты не воспринимают окончание войны как финал. Четверка мечей и повешенный — это больше о длительной заморозке, о паузе, но не о завершении. Если бы было завершение, то были бы другие карты. Давно предсказывала, что в августе будут переговоры, но потом все растянется до осени. Переговоры будут еще осенью. Несколько переговоров. Финальная встреча Зеленского с Путиным будет не сейчас. Еще рано».

Относительно обстрелов Мария Тиха говорит следующее: «Не было карт, которые сообщили бы об их завершении. Я считаю, что они продолжатся. Сейчас, например, по Киеву нет обстрелов. Путин «замыливает» глаза Трампу. Думаю, временно. После 15 августа будет обстрел Киева снова».

При этом она добавила, что знает ответа на вопрос о том, почему в то время, когда тысячи украинцев, в том числе и с потусторонними способностями, желают ухода Путина во всех смыслах, он остается живым и у власти.

«У каждого человека есть определенная своя кармическая задача. К сожалению, у Путина разрушительная миссия. Такие люди, как он, как Сталин и Гитлер, будут всегда. Пока он не отработает свою миссию, отрицательную и разрушительную, он не умрет. Кто бы что ему не делал. Но ему за 70 лет, рано или поздно все равно… Когда он умрет, будет следующий диктатор. Это все циклично, война будет бесконечной», — говорит Тихая.

Как выяснилось, на днях в соцсети она опубликовала достаточно нестандартное фото. На нем изображено, как военный одной из известных бригад ВСУ вручает Марии Тихой памятную монету. В комментарии для ТСН.ua Мария Тиха подтвердила подлинность этого фото, уточнила, что это награда за помощь, но категорически отказалась говорить о том, за какую именно.

