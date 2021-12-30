Зеркальная дата 01.01: что нужно делать, что категорические запрещено и как эффективно загадывать желания

Зеркальная дата 01.01: что нужно делать, что категорические запрещено и как эффективно загадывать желания

В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотских утех.

Зеркальная дата или дата-палиндром – это особенный день в календаре, в которой повторяются те или иные числа.

Зеркальная дата: что это такое

Идеальные зеркальные даты, которые читаются одинаково слева направо и наоборот, бывают не так часто, но каждая из них чем-то особенна. Специалисты считают, что в зеркальную дату важно уделять внимание совпадениям, быть открытым различным взаимосвязям, а также быть очень внимательным к своим мыслям и действиям, так как в будущем они способны воплотиться в жизнь.

Зеркальная дата: мнение астрологов и эзотериков

Нумерологи, астрологи и эзотерики считают такие дни особенными, ведь якобы грань между мирами становится тонкой, а потому можно попросить у вселенной помощи. Впрочем, главное – знать, как именно загадывать желания, отмечают специалисты. Но об этом мы расскажем более подробно. Также важно в зеркальную дату быть на позитиве и настроиться на хороший день. В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотским утехам, нужно продемонстрировать пространству готовность к переменам и радость от их ожидания. Небеса могут послать различные знаки, которые могут предупредить о будущих событиях. Их нужно замечать и верно истолковывать.

Зеркальная дата 01.01.2022: что категорически запрещено

ссориться и конфликтовать;

обижать людей;

отказывать в помощи другим людям;

проявлять агрессию и негативные эмоции;

рассказывать сплетни;

желать зла другим;

лениться.

Зеркальная дата 01.01.2022: что нужно делать

отказываться от вредных привычек;

мириться с теми, с кем давно поругались;

пересматривать приоритеты;

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строить планы на будущие;

загадывать желания;

проводить время с любимыми;

начинать новые дела;

быть в хорошем настроении.

Зеркальная дата 01.01.2022: как эффективно загадать желание

Способов того, как сформулировать свой запрос, есть несколько. Для начала нужно просто четко и точно сформулировать свое желание, продумав детали. Также нужно увидеть свою мечту уже исполненной, прорисовать ее результат в своей голове. Нужно перестать сомневаться в себе. Помните о том, что только вы сами ответственны за свою судьбу и счастье. Верьте сами в то, что это возможно и обязательно сбудется. Также просто начните что-то делать для исполнения своей мечты.

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