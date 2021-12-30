Зеркальная дата 01.01: что нужно делать, что категорические запрещено и как эффективно загадывать желания

В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотских утех.
Зеркальная дата или дата-палиндром – это особенный день в календаре, в которой повторяются те или иные числа.
Зеркальная дата: что это такое
Идеальные зеркальные даты, которые читаются одинаково слева направо и наоборот, бывают не так часто, но каждая из них чем-то особенна. Специалисты считают, что в зеркальную дату важно уделять внимание совпадениям, быть открытым различным взаимосвязям, а также быть очень внимательным к своим мыслям и действиям, так как в будущем они способны воплотиться в жизнь.
Зеркальная дата: мнение астрологов и эзотериков
- Нумерологи, астрологи и эзотерики считают такие дни особенными, ведь якобы грань между мирами становится тонкой, а потому можно попросить у вселенной помощи. Впрочем, главное – знать, как именно загадывать желания, отмечают специалисты. Но об этом мы расскажем более подробно.
- Также важно в зеркальную дату быть на позитиве и настроиться на хороший день. В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотским утехам, нужно продемонстрировать пространству готовность к переменам и радость от их ожидания.
- Небеса могут послать различные знаки, которые могут предупредить о будущих событиях. Их нужно замечать и верно истолковывать.
Зеркальная дата 01.01.2022: что категорически запрещено
- ссориться и конфликтовать;
- обижать людей;
- отказывать в помощи другим людям;
- проявлять агрессию и негативные эмоции;
- рассказывать сплетни;
- желать зла другим;
- лениться.
Зеркальная дата 01.01.2022: что нужно делать
- отказываться от вредных привычек;
- мириться с теми, с кем давно поругались;
- пересматривать приоритеты;
- строить планы на будущие;
- загадывать желания;
- проводить время с любимыми;
- начинать новые дела;
- быть в хорошем настроении.
Зеркальная дата 01.01.2022: как эффективно загадать желание
- Способов того, как сформулировать свой запрос, есть несколько. Для начала нужно просто четко и точно сформулировать свое желание, продумав детали. Также нужно увидеть свою мечту уже исполненной, прорисовать ее результат в своей голове.
- Нужно перестать сомневаться в себе.
- Помните о том, что только вы сами ответственны за свою судьбу и счастье. Верьте сами в то, что это возможно и обязательно сбудется. Также просто начните что-то делать для исполнения своей мечты.
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