Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зеркальная дата 01.01: что нужно делать, что категорические запрещено и как эффективно загадывать желания

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеркальная дата 01.01: что нужно делать, что категорические запрещено и как эффективно загадывать желания

Pexels

В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотских утех.

Зеркальная дата или дата-палиндром – это особенный день в календаре, в которой повторяются те или иные числа.

Зеркальная дата: что это такое

Идеальные зеркальные даты, которые читаются одинаково слева направо и наоборот, бывают не так часто, но каждая из них чем-то особенна. Специалисты считают, что в зеркальную дату важно уделять внимание совпадениям, быть открытым различным взаимосвязям, а также быть очень внимательным к своим мыслям и действиям, так как в будущем они способны воплотиться в жизнь.

Зеркальная дата: мнение астрологов и эзотериков

  1. Нумерологи, астрологи и эзотерики считают такие дни особенными, ведь якобы грань между мирами становится тонкой, а потому можно попросить у вселенной помощи. Впрочем, главное – знать, как именно загадывать желания, отмечают специалисты. Но об этом мы расскажем более подробно. 
  2. Также важно в зеркальную дату быть на позитиве и настроиться на хороший день. В этот день лучше сделать выбор в пользу духовности, а не плотским утехам, нужно продемонстрировать пространству готовность к переменам и радость от их ожидания.
  3. Небеса могут послать различные знаки, которые могут предупредить о будущих событиях. Их нужно замечать и верно истолковывать.

Зеркальная дата 01.01.2022: что категорически запрещено 

  • ссориться и конфликтовать;
  • обижать людей;
  • отказывать в помощи другим людям;
  • проявлять агрессию и негативные эмоции;
  • рассказывать сплетни;
  • желать зла другим;
  • лениться.

Зеркальная дата 01.01.2022: что нужно делать 

  • отказываться от вредных привычек;
  • мириться с теми, с кем давно поругались;
  • пересматривать приоритеты;
  • строить планы на будущие;
  • загадывать желания; 
  • проводить время с любимыми;
  • начинать новые дела;
  • быть в хорошем настроении. 

Зеркальная дата 01.01.2022: как эффективно загадать желание

  1. Способов того, как сформулировать свой запрос, есть несколько. Для начала нужно просто четко и точно сформулировать свое желание, продумав детали. Также нужно увидеть свою мечту уже исполненной, прорисовать ее результат в своей голове. 
  2. Нужно перестать сомневаться в себе.
  3. Помните о том, что только вы сами ответственны за свою судьбу и счастье. Верьте сами в то, что это возможно и обязательно сбудется. Также просто начните что-то делать для исполнения своей мечты. 

Читайте также:

Астрологический прогноз Игоря Нехаева на 2022 год

Астрологический прогноз Игоря Нехаева на 2022 год

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация