Зеркальная дата 07.07: что стоит сделать, чего избегать и как правильно загадывать желания

Зеркальная дата 07.07: что стоит сделать, чего избегать и как правильно загадывать желания

Эта дата совпадает с языческим праздником Купала.

7 июля — уникальные сутки с интересным совпадением цифр. Узнайте больше о том, как нужно провести этот день. Эта зеркальная дата имеет важный магический и сакральный смысл, а "совпадения" с другими датами календаря, например праздником Купала, только усиливает положительные энергии.

Зеркальная дата 07.07.2021 станет одним из самых энергетически мощных дней в этом году. Это дата-палиндром, и случается такое крайне редко. Эзотерики и нумерологи советуют отнестись серьезно к тому, как провести этот день, с какими мыслями и людьми.

Дату, одинаково читается справа налево и обратно, еще называют оборотнем. Считается, что зеркальные дать открывают врата судьбы, а любые ограничения — исчезают.

Эксперты говорят, что такая дата усиливает в несколько раз человеческий потенциал. То есть, в это время все мысли, эмоции, чувства становятся невероятно мощными. И если искренне загадать желание 7 июля, то оно сбудется обязательно. А события, которые происходят в зеркальные даты, являются судьбоносными для каждого. Знакомства, неожиданные предложения, переезды, новая работа — все, что случается в этот день, случается не просто так. В понимании Вселенной поступки значат больше, чем слова и намерения, поэтому в этот день нужно делать добрые дела, чтобы получить поддержку высших сил.

Зеркальная дата 07.07: что нужно сделать

зарядиться позитивом;

настроиться на хорошее;

думать о своих грандиозных планах;

экономить деньги.

Зеркальная дата 07.07: чего нужно избегать

проявлять скупость, злобу, обидчивость и зависть;

грустить;

сплетничать или вспоминать былые обиды;

уклоняется от своих рабочих обязательств;

начинать скандалы и ссоры;

тратить деньги на ненужное и удовольствие;

вспоминать свои прежние ошибки;

заниматься самобичеванием;

желайте друзьям несчастий.

Зеркальная дата: простой ритуал для исполнения желаний

Если верить астрологам, то 07.07 способствует выходу человека из кризиса. Для этого нужно лишь выразить Вселенной своем намерении. Эзотерики рекомендуют использовать максимально простую технику. Достаточно лишь немного конкретизировать свои желания, а ритуалы могут быть несложными. Возьмите за основу только одно направление жизни: работа, брак или здоровья. Сконцентрируйтесь на итоги, а не пути. Представьте себе, что вы хотите получить.

Чтобы устранить все препятствия на пути к достижению мечты, вы должны всем сердцем любить свои цели и свое будущее. Тогда вы не позволите неудач лишить вас мужества и уверенности.

Можно составить список привычек, черт характера или родительских установок, от которых вы хотели бы отказаться. Ровно в 7:07 сожгите это письмо над пламенем свечи, ментально освобождаясь от лишнего груза. Помните о пожарной безопасности.

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Вслух скажите, как вы были бы рады получить желаемое. Попробуйте описать свое счастье словами.

Эксперты советуют не задумываться о том, как должно исполниться ваше желание. Об этом пусть подумает Вселенная, для вас главное — результат.

Зачем нужны цели и как определить свои истинные желания – советы психолога

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