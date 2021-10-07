Зеркальная дата 10.10: что принесет и как не упустить шанс загадать желание

Числа правят этим миром, потому что они повсюду.
Зеркальные даты в году – это особые дни, в которые следует быть осторожными, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Особые даты имеют и особую энергетику - из-за этого их магия давно заметили нумерологи. Считается, что в такие дни энергия чисел словно усиливается. Зеркальная дата считается отличным временем для того, чтобы загадывать желание.
Зеркальная дата 10.10: чего лучше избегать
- В этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений.
- Также в такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места.
- Не давайте никому пустых обещаний, потому что любая мелочь будет очень важной.
- Нельзя упускать ничего.
- Не будьте жадными.
- Остерегайтесь энергетических вампиров.
Зеркальная дата 10.10: что нужно делать
- Нужно заниматься самоанализом.
- Это идеальный день для работы над ошибками, духовных практик.
- Нужно уделить время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях.
- Нумерологи советуют заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.
- Большие успехи ждут людей, которые знают, чего хотят в этот день.
- Зеркальные даты прекрасны для реализации планов и покупок, чтобы действовать и совершать хорошие поступки.
- Избегайте тяжелой физической работы.
- В этот день можно фокусироваться на личных делах — на покупках, на хобби.
- Стоит больше времени посвящать тому, что дарит вам удовольствие.
Зеркальная дата 10.10: как загадывать желание
Считается, что в такие дни можно загадывать желания и они обязательно сбудутся, а чтобы представить свои предпочтения, важно написать желание на бумаге. День наполнен волшебной энергетикой, она настолько мощная, что загаданное в этот день желание может быстро стать реальностью. Ритуалы и заговоры позволят повысить шансы получить желаемое.
Также нужно заблаговременно придумать свое желание кратко и точно. Отличный результат дает принцип визуализации. Это как раз тот случай, когда в ярких красках и со всеми деталями можно представить свое воображаемое желание.
Но поверить в чудо — это не самое главное. Дальше нужно действовать. В этот день нельзя сидеть без дела. Даже если вы устали, стоит найти в себе возможность открыть второе дыхание и сделать решающий рывок.
Зеркальная дата: свадьба
Зеркальные даты считаются одними из самых благоприятных дней, когда можно загадывать желание, выходить замуж и проводить крупные покупки и сделки. Но помните, что красивая зеркальная дата для свадьбы – отнюдь не гарантия счастливого брака.
Читайте также:
- Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего следует избегать
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов