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Зеркальная дата 10.10: что принесет и как не упустить шанс загадать желание

Зеркальная дата 10.10: что принесет и как не упустить шанс загадать желание

ТСН.ua

Числа правят этим миром, потому что они повсюду.

Зеркальные даты в году – это особые дни, в которые следует быть осторожными, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Особые даты имеют и особую энергетику - из-за этого их магия давно заметили нумерологи. Считается, что в такие дни энергия чисел словно усиливается. Зеркальная дата считается отличным временем для того, чтобы загадывать желание.

Зеркальная дата 10.10: чего лучше избегать

  • В этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений.
  • Также в такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места. 
  • Не давайте никому пустых обещаний, потому что любая мелочь будет очень важной. 
  • Нельзя упускать ничего.
  • Не будьте жадными.
  • Остерегайтесь энергетических вампиров.

Зеркальная дата 10.10: что нужно делать

  • Нужно заниматься самоанализом. 
  • Это идеальный день для работы над ошибками, духовных практик.
  • Нужно уделить время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях. 
  • Нумерологи советуют заниматься интеллектуальным трудом и творчеством. 
  • Большие успехи ждут людей, которые знают, чего хотят в этот день.
  • Зеркальные даты прекрасны для реализации планов и покупок, чтобы действовать и совершать хорошие поступки. 
  • Избегайте тяжелой физической работы. 
  • В этот день можно фокусироваться на личных делах — на покупках, на хобби.
  • Стоит больше времени посвящать тому, что дарит вам удовольствие.

Зеркальная дата 10.10: как загадывать желание

Считается, что в такие дни можно загадывать желания и они обязательно сбудутся, а чтобы представить свои предпочтения, важно написать желание на бумаге. День наполнен волшебной энергетикой, она настолько мощная, что загаданное в этот день желание может быстро стать реальностью. Ритуалы и заговоры позволят повысить шансы получить желаемое.

Также нужно заблаговременно придумать свое желание кратко и точно. Отличный результат дает принцип визуализации. Это как раз тот случай, когда в ярких красках и со всеми деталями можно представить свое воображаемое желание.

Но поверить в чудо — это не самое главное. Дальше нужно действовать. В этот день нельзя сидеть без дела. Даже если вы устали, стоит найти в себе возможность открыть второе дыхание и сделать решающий рывок. 

Зеркальная дата: свадьба

Зеркальные даты считаются одними из самых благоприятных дней, когда можно загадывать желание, выходить замуж и проводить крупные покупки и сделки. Но помните, что красивая зеркальная дата для свадьбы – отнюдь не гарантия счастливого брака.

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