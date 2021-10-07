Зеркальная дата 10.10: что принесет и как не упустить шанс загадать желание

Числа правят этим миром, потому что они повсюду.

Зеркальные даты в году – это особые дни, в которые следует быть осторожными, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Особые даты имеют и особую энергетику - из-за этого их магия давно заметили нумерологи. Считается, что в такие дни энергия чисел словно усиливается. Зеркальная дата считается отличным временем для того, чтобы загадывать желание.

Зеркальная дата 10.10: чего лучше избегать

В этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений.

Также в такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места.

Не давайте никому пустых обещаний, потому что любая мелочь будет очень важной.

Нельзя упускать ничего.

Не будьте жадными.

Остерегайтесь энергетических вампиров.

Зеркальная дата 10.10: что нужно делать

Нужно заниматься самоанализом.

Это идеальный день для работы над ошибками, духовных практик.

Нужно уделить время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях.

Нумерологи советуют заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.

Большие успехи ждут людей, которые знают, чего хотят в этот день.

Зеркальные даты прекрасны для реализации планов и покупок, чтобы действовать и совершать хорошие поступки.

Избегайте тяжелой физической работы.

В этот день можно фокусироваться на личных делах — на покупках, на хобби.

Стоит больше времени посвящать тому, что дарит вам удовольствие.

Зеркальная дата 10.10: как загадывать желание

Считается, что в такие дни можно загадывать желания и они обязательно сбудутся, а чтобы представить свои предпочтения, важно написать желание на бумаге. День наполнен волшебной энергетикой, она настолько мощная, что загаданное в этот день желание может быстро стать реальностью. Ритуалы и заговоры позволят повысить шансы получить желаемое.

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Также нужно заблаговременно придумать свое желание кратко и точно. Отличный результат дает принцип визуализации. Это как раз тот случай, когда в ярких красках и со всеми деталями можно представить свое воображаемое желание.

Но поверить в чудо — это не самое главное. Дальше нужно действовать. В этот день нельзя сидеть без дела. Даже если вы устали, стоит найти в себе возможность открыть второе дыхание и сделать решающий рывок.

Зеркальная дата: свадьба

Зеркальные даты считаются одними из самых благоприятных дней, когда можно загадывать желание, выходить замуж и проводить крупные покупки и сделки. Но помните, что красивая зеркальная дата для свадьбы – отнюдь не гарантия счастливого брака.

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