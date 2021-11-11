Зеркальная дата 11.11: что нужно сделать и чего стоит избегать и как загадать желание

В этот день нужно посвятить время тем, кого любите и уважаете.
Астрологи и нумерологи считают 11.11 особой датой с особенной энергетикой, уникальным днем, когда можно изменить свою жизнь.
Зеркальная дата: что это такое
Заметим, что восточных культурах зеркальные даты считаются днями магии и судьбоносных событий. Якобы в этот день открываются врата судьбы и абсолютно каждый человек получает шанс добиться успехов в любой сфере, будь то карьера, семья, любовь, деньги.
11 ноября будет хорошим днем для работы (и интеллектуальной, и физической), новых знакомств.
Этот день энергетически мощный и созидательный. В то же время в зеркальную дату 11.11 людей могут настичь старые проблемы, напомнить о себе давние ошибки, из-за этого нельзя давать пустых обещаний и ничего упускать. Нужно посвятить время тем, кого любите и уважаете.
11.11: что нужно делать
- 11 ноября следует простить всех обидчиков и отпустить плохие мысли о них, избавить душу от мучений. Не гневите вселенную негативными мыслями. Откажитесь от прочтения негативных новостей. Окружите себя светлой атмосферой, в которой не окажется места ничему злому.
- В первую очередь следует сегодня обратить внимание на свои сны.
- В зеркальную дату хорошо совершать крупные покупки, заключать сделки. Это удачный день для инвестиций, ведь сильна кармическая составляющая даты. Вы притягиваете то, что сеете, что транслируете в мир.
- В этот день нужно благожелательно поступать с любым человеком. Следите за словами и даже за мыслями, чтобы не накликать неприятностей на свою же голову. Помощь бедным способна привлечь финансовый успех, потому смело занимайтесь благотворительностью.
- А когда стрелки часов укажут 11:11, произнесите свое самое заветное желание.
- В зеркальную дату нужно заботиться и о себе. Спорт, салон красоты, сауна, массаж – все это повысит качество вашей жизни и подарит энергию. В этот день важно избавиться не только от вредных привычек, а и от старых и поломанных вещей. Так что уборка вам в помощь. А там и положительное мышление, как говориться, подтянется.
11.11: что нельзя делать
- Не злорадствуйте, не обсуждайте других, не припоминайте старые обиды. Этого не стоит делать и в любой другой день. Но зеркальная дата способна "отражать" ваши эмоции и направлять их на вас.
- Не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты.
- Лениться и прокрастинировать сегодня также не стоит. Вселенная наказывает не только за слова и за поступки, а и за бездействие. Хотя бы маленький шажок в сторону перемен к лучшему все же стоит сделать именно сегодня.
- Спонтанные покупки – не лучшее занятие на зеркальную дату. Вскоре окажется, что эта вещь вам была вовсе не нужна. Либо же она окажется испорченной. Так что лучше придержите свои деньги.
- Не ругайте себя за промахи и ошибки. Лучше подумайте, как их исправить.
11.11: как правильно загадать желание
- Хорошо 11 ноября также загадывать желания, глядя на пламя горящей свечи. Чтобы усилить эффект, цвет свечи должен быть красный или зеленый.
- Добавляем еще немного конкретики.
- Нужно указать сроки.
- Желание должно отражать процесс.
11.11: ритуал на деньги
В зеркальные дни очень хорошо вписываются различные денежные ритуалы. Например, можно провести простейший ритуал с монетами. Вам необходимо взять пару-тройку монет, завернуть их в банкноту и положить в горшок с землей, где растет цветок или другое растение. Сделать это нужно утром. Вечером того же дня банкноту и монеты нужно достать и прочитать заговор еще раз, после чего истратить деньги, не убирая их в кошелек.
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