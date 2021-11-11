Зеркальная дата 11.11: что нужно сделать и чего стоит избегать и как загадать желание

Зеркальная дата 11.11: что нужно сделать и чего стоит избегать и как загадать желание

В этот день нужно посвятить время тем, кого любите и уважаете.

Астрологи и нумерологи считают 11.11 особой датой с особенной энергетикой, уникальным днем, когда можно изменить свою жизнь.

Зеркальная дата: что это такое

Заметим, что восточных культурах зеркальные даты считаются днями магии и судьбоносных событий. Якобы в этот день открываются врата судьбы и абсолютно каждый человек получает шанс добиться успехов в любой сфере, будь то карьера, семья, любовь, деньги.

11 ноября будет хорошим днем для работы (и интеллектуальной, и физической), новых знакомств.

Этот день энергетически мощный и созидательный. В то же время в зеркальную дату 11.11 людей могут настичь старые проблемы, напомнить о себе давние ошибки, из-за этого нельзя давать пустых обещаний и ничего упускать. Нужно посвятить время тем, кого любите и уважаете.

11.11: что нужно делать

11 ноября следует простить всех обидчиков и отпустить плохие мысли о них, избавить душу от мучений. Не гневите вселенную негативными мыслями. Откажитесь от прочтения негативных новостей. Окружите себя светлой атмосферой, в которой не окажется места ничему злому.

В первую очередь следует сегодня обратить внимание на свои сны.

В зеркальную дату хорошо совершать крупные покупки, заключать сделки. Это удачный день для инвестиций, ведь сильна кармическая составляющая даты. Вы притягиваете то, что сеете, что транслируете в мир.

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В этот день нужно благожелательно поступать с любым человеком. Следите за словами и даже за мыслями, чтобы не накликать неприятностей на свою же голову. Помощь бедным способна привлечь финансовый успех, потому смело занимайтесь благотворительностью.

А когда стрелки часов укажут 11:11, произнесите свое самое заветное желание.

В зеркальную дату нужно заботиться и о себе. Спорт, салон красоты, сауна, массаж – все это повысит качество вашей жизни и подарит энергию. В этот день важно избавиться не только от вредных привычек, а и от старых и поломанных вещей. Так что уборка вам в помощь. А там и положительное мышление, как говориться, подтянется.

11.11: что нельзя делать

Не злорадствуйте, не обсуждайте других, не припоминайте старые обиды. Этого не стоит делать и в любой другой день. Но зеркальная дата способна "отражать" ваши эмоции и направлять их на вас.

Не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты.

Лениться и прокрастинировать сегодня также не стоит. Вселенная наказывает не только за слова и за поступки, а и за бездействие. Хотя бы маленький шажок в сторону перемен к лучшему все же стоит сделать именно сегодня.

Спонтанные покупки – не лучшее занятие на зеркальную дату. Вскоре окажется, что эта вещь вам была вовсе не нужна. Либо же она окажется испорченной. Так что лучше придержите свои деньги.

Не ругайте себя за промахи и ошибки. Лучше подумайте, как их исправить.

11.11: как правильно загадать желание

Хорошо 11 ноября также загадывать желания, глядя на пламя горящей свечи. Чтобы усилить эффект, цвет свечи должен быть красный или зеленый.

Добавляем еще немного конкретики.

Нужно указать сроки.

Желание должно отражать процесс.

11.11: ритуал на деньги

В зеркальные дни очень хорошо вписываются различные денежные ритуалы. Например, можно провести простейший ритуал с монетами. Вам необходимо взять пару-тройку монет, завернуть их в банкноту и положить в горшок с землей, где растет цветок или другое растение. Сделать это нужно утром. Вечером того же дня банкноту и монеты нужно достать и прочитать заговор еще раз, после чего истратить деньги, не убирая их в кошелек.

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