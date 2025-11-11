- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеркальная дата 11.11 – что следует сделать и чего категорически запрещено
Зеркальная дата 11.11 считается мощным энергетическим порталом, открывающим возможности для осуществления желаний, но только при правильном поведении и чистых намерениях.
Зеркальная дата 11 ноября — одна из самых мощных комбинаций года в нумерологии. Число 1 означает новое начало, веру в себя, лидерство и силу воли. Повторение этой цифры четыре раза создает «мастер-число», усиливающее все внутренние намерения человека. Считается, что в этот день Вселенная особенно чувствительна к нашим мыслям, поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием и словами.
Что нужно сделать 11.11
1. Задумайте желание
Это день, когда мечты имеют шанс материализоваться. Формулируйте желание в настоящем времени — «имею», «я получаю», «я живу». Главное – верить в то, что пишете.
2. Медитируйте или проведите время в тишине
Зеркальные даты считаются моментом духовного пробуждения. Полезно помедитировать, послушать интуицию, очистить мысли.
3. Наведите порядок в доме и в мыслях
Избавьтесь от старого — вещей, обид, негативных убеждений. Считается, что очищение открывает путь для нового.
4. Делайте добрые дела
Энергия дать усиливает каждое действие, поэтому помощь другим вернется сторицей.
Что категорически запрещено
1. Конфликты и злость
Любые ссоры, злость или зависть сегодня могут возвратиться негативу. Старайтесь сохранять внутреннее равновесие.
2. Неуверенность и страх
В этот день важно верить в себя и в свои решения. Сомнения «блокируют» положительную энергию числа 11.11.
3. Начинать большие споры или рискованные дела
Если вы не уверены – лучше отложите. Энергия портала усиливает все, поэтому хаос или сомнение могут привести к нежелательным результатам.
4. Говорить о негативе
Слова обладают мощной силой — сегодня лучше избегать жалоб и критики, чтобы не привлечь их в собственную жизнь.
День 11.11 – это момент, когда Вселенная «слышит» нас особенно внимательно. Поэтому следует наполнить себя светлыми мыслями, благодарностью и намерениями. Это отличное время для начала новых жизненных страниц.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
