Зеркальная дата 11.11 – что следует сделать и чего категорически запрещено

Зеркало

Реклама

Зеркальная дата 11 ноября — одна из самых мощных комбинаций года в нумерологии. Число 1 означает новое начало, веру в себя, лидерство и силу воли. Повторение этой цифры четыре раза создает «мастер-число», усиливающее все внутренние намерения человека. Считается, что в этот день Вселенная особенно чувствительна к нашим мыслям, поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием и словами.

Что нужно сделать 11.11

1. Задумайте желание

Это день, когда мечты имеют шанс материализоваться. Формулируйте желание в настоящем времени — «имею», «я получаю», «я живу». Главное – верить в то, что пишете.

2. Медитируйте или проведите время в тишине

Зеркальные даты считаются моментом духовного пробуждения. Полезно помедитировать, послушать интуицию, очистить мысли.

Реклама

3. Наведите порядок в доме и в мыслях

Избавьтесь от старого — вещей, обид, негативных убеждений. Считается, что очищение открывает путь для нового.

4. Делайте добрые дела

Энергия дать усиливает каждое действие, поэтому помощь другим вернется сторицей.

Что категорически запрещено

1. Конфликты и злость

Любые ссоры, злость или зависть сегодня могут возвратиться негативу. Старайтесь сохранять внутреннее равновесие.

2. Неуверенность и страх

В этот день важно верить в себя и в свои решения. Сомнения «блокируют» положительную энергию числа 11.11.

Реклама

3. Начинать большие споры или рискованные дела

Если вы не уверены – лучше отложите. Энергия портала усиливает все, поэтому хаос или сомнение могут привести к нежелательным результатам.

4. Говорить о негативе

Слова обладают мощной силой — сегодня лучше избегать жалоб и критики, чтобы не привлечь их в собственную жизнь.

День 11.11 – это момент, когда Вселенная «слышит» нас особенно внимательно. Поэтому следует наполнить себя светлыми мыслями, благодарностью и намерениями. Это отличное время для начала новых жизненных страниц.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.