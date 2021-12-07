Зеркальная дата 12.12: что делать, что категорически запрещено и как загадать желание

Эзотерики считают, что любое принятое в этот день решение, могут стать переломными в судьбе.

Зеркальные даты в году – такие особые характерные дни, в которые следует быть осторожным, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Такие дни, как 12.12, называют зеркальными датами или датами-палиндромами. Датам-палиндромам давно приписывают особые магические свойства.

Рассказываем, почему этот день называют особенным, что нельзя делать 12 декабря и как загадывать желание на зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.

Зеркальная дата: что это

Сила цифр настолько велика, что можно ею воспользоваться, чтобы исполнить свои самые заветные желания и достичь различных целей как в работе, так и в сфере личных взаимоотношений. Сила даты в том, что загаданные желания беспрепятственно попадают во Вселенную, потому что ритмы жизни человека сейчас максимально резонируют с космическими.

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В то же время этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений, и провести время с близкими людьми. В такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места. Также в этот день постарайтесь думать о хорошем и не ссориться.

Зеркальная дата 12.12: что категорически нельзя делать

ссориться и конфликтовать;

думать и говорить вслух слова с частицей «не»;

говорить негативные слова другим людям;

отказывать в помощи другим и отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам;

быть агрессивным, ленивым, поддавайтесь мрачному настроению.

Зеркальная дата 12.12: как правильно загадать желание

загадывать желания надо только в спокойном состоянии, взвесив все за и против; нельзя желать того, что может навредить окружающим — негатив бумерангом вернется к вам; нельзя просить абстрактное, иначе мечта может исполниться не так, как было задумано.

Зеркальная дата 12.12: что нужно делать

Нужно заниматься самоанализом.

Работать над ошибками.

Заниматься духовными практиками.

Уделять время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях.

Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.

Знать, чего хотеть в этот день.

Реализировать планы и покупки.

Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.

Проводить генеральную уборку в доме.

Наводить порядок в бумагах.

Избавляться от ненужных, старых вещей.

Гулять с друзьями.

Запускать совместный проект.

Менять внешность, гардероб.

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