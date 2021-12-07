Зеркальная дата 12.12: что делать, что категорически запрещено и как загадать желание

Эзотерики считают, что любое принятое в этот день решение, могут стать переломными в судьбе.
Зеркальные даты в году – такие особые характерные дни, в которые следует быть осторожным, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Такие дни, как 12.12, называют зеркальными датами или датами-палиндромами. Датам-палиндромам давно приписывают особые магические свойства.
Рассказываем, почему этот день называют особенным, что нельзя делать 12 декабря и как загадывать желание на зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.
Зеркальная дата: что это
Сила цифр настолько велика, что можно ею воспользоваться, чтобы исполнить свои самые заветные желания и достичь различных целей как в работе, так и в сфере личных взаимоотношений. Сила даты в том, что загаданные желания беспрепятственно попадают во Вселенную, потому что ритмы жизни человека сейчас максимально резонируют с космическими.
В то же время этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений, и провести время с близкими людьми. В такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места. Также в этот день постарайтесь думать о хорошем и не ссориться.
Зеркальная дата 12.12: что категорически нельзя делать
- ссориться и конфликтовать;
- думать и говорить вслух слова с частицей «не»;
- говорить негативные слова другим людям;
- отказывать в помощи другим и отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам;
- быть агрессивным, ленивым, поддавайтесь мрачному настроению.
Зеркальная дата 12.12: как правильно загадать желание
- загадывать желания надо только в спокойном состоянии, взвесив все за и против;
- нельзя желать того, что может навредить окружающим — негатив бумерангом вернется к вам;
- нельзя просить абстрактное, иначе мечта может исполниться не так, как было задумано.
Зеркальная дата 12.12: что нужно делать
- Нужно заниматься самоанализом.
- Работать над ошибками.
- Заниматься духовными практиками.
- Уделять время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях.
- Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.
- Знать, чего хотеть в этот день.
- Реализировать планы и покупки.
- Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.
- Проводить генеральную уборку в доме.
- Наводить порядок в бумагах.
- Избавляться от ненужных, старых вещей.
- Гулять с друзьями.
- Запускать совместный проект.
- Менять внешность, гардероб.
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