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Зеркальная дата 12.12: что делать, что категорически запрещено и как загадать желание

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Зеркальная дата 12.12: что делать, что категорически запрещено и как загадать желание

ТСН.ua

Эзотерики считают, что любое принятое в этот день решение, могут стать переломными в судьбе.

Зеркальные даты в году – такие особые характерные дни, в которые следует быть осторожным, но в то же время, в такие даты можно привлечь в свою жизнь удачу. Такие дни, как 12.12, называют зеркальными датами или датами-палиндромами. Датам-палиндромам давно приписывают особые магические свойства. 

Рассказываем, почему этот день называют особенным, что нельзя делать 12 декабря и как загадывать желание на зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.

Зеркальная дата: что это 

Сила цифр настолько велика, что можно ею воспользоваться, чтобы исполнить свои самые заветные желания и достичь различных целей как в работе, так и в сфере личных взаимоотношений. Сила даты в том, что загаданные желания беспрепятственно попадают во Вселенную, потому что ритмы жизни человека сейчас максимально резонируют с космическими.

В то же время этот день важно воздержаться от длительных поездок и судьбоносных решений, и провести время с близкими людьми. В такие дни работает закон притяжения, поэтому негативу не должно быть места. Также в этот день постарайтесь думать о хорошем и не ссориться. 

Зеркальная дата 12.12: что категорически нельзя делать

  • ссориться и конфликтовать; 
  • думать и говорить вслух слова с частицей «не»;
  • говорить негативные слова другим людям;
  • отказывать в помощи другим и отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам;
  • быть агрессивным, ленивым, поддавайтесь мрачному настроению. 

Зеркальная дата 12.12: как правильно загадать желание

  1. загадывать желания надо только в спокойном состоянии, взвесив все за и против;
  2. нельзя желать того, что может навредить окружающим — негатив бумерангом вернется к вам;
  3. нельзя просить абстрактное, иначе мечта может исполниться не так, как было задумано.

Зеркальная дата 12.12: что нужно делать

  • Нужно заниматься самоанализом. 
  • Работать над ошибками.
  • Заниматься духовными практиками.
  • Уделять время семье и окружить близких заботой, но и сконцентрироваться на личных потребностях. 
  • Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством. 
  • Знать, чего хотеть в этот день.
  • Реализировать планы и покупки.
  • Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.
  • Проводить генеральную уборку в доме.
  • Наводить порядок в бумагах.
  • Избавляться от ненужных, старых вещей.
  • Гулять с друзьями.
  • Запускать совместный проект.
  • Менять внешность, гардероб.

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