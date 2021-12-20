Зеркальная дата 21.12.2021 года: что нужно делать, чего избегать и як загадывать желания

Зеркальная дата 21.12.2021 года: что нужно делать, чего избегать и як загадывать желания

В такой особенный день нужно сосредоточиться на своих мыслях и желаниях.

21 декабря 2021 года - это дата-палиндром, а еще ее называют зеркальной и датой перевертышем.

Зеркальная дата: что это

Идеальные зеркальные даты - очень редкостные, но они читаются слева направо точно так же, как и справа налево. Зеркальные даты наступают не часто, но каждая из них особенная.

Зеркальная дата 21.12.2021: эзотерика и нумерология

Специалисты считают, что в зеркальные даты нужно загадывать желания, писать списки, составлять карты, визуализировать и настраиваться на успешный старт. Желательно этот день посвятить своим мечтам и прописать цели на будущие. Также рекомендуется сделать карту желаний. Важно в этот день убедитесь в том, что у вас нет никаких страхов, если вы хотите действительно правильно загадать желание в этот день. Считается, что они обладают необычайной силой, обладают позитивной энергетикой, приносят удачу. Эзотерики и нумерологи наделяют зеркальные даты особенной магической силой. Мол, загаданное в это время желание обязательно сбудется. Но нужно сосредоточиться на своих мыслях и желаниях, чтобы они осуществились. Кроме того, надо забыть о прошлом, думать позитивно, запустить проекты, выйти из зоны комфорта и делать все, что в ваших силах, чтобы достичь целей. Также в этот день рекомендуется выбирать новогодние подарки, медитировать, совершать добрые дела, заводить новые знакомства, подводить итоги года, сделать работу над ошибками и составить планы. Важно также раздать долги.

Зеркальная дата 21.12.2021: как правильно загадать желание

Чтобы загадать желание 21 декабря, понадобится зеркало, окно или любой другой предмет, имеющий отражение. Чем больше он будет, тем лучше.

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На нем необходимо написать дату "21.12.2021". После этого необходимо детально представить то, что вы хотите. В этот момент нужно внимательно смотреть на цифры, после чего не надпись до окончания зеркальной даты.

Зеркальная дата 21.12.2021: что нужно делать в этот день

разобраться в себе;

завершить давно начатые дела;

помочь нуждающимся;

заняться спортом;

сходить ы салон красоты;

убраться дома;

обращать внимание на символы и знаки;

быть открытым к новому;

довериться своей интуиции;

совершать крупные покупки.

Зеркальная дата 21.12.2021: что категорически запрещено

Не нужно в этот день завидовать, ругаться.

Не стоит допускать разрушающих мыслей, таить обиду, причинять другим боль и страдания.

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