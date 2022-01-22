Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и как нужно загадывать желания

С самого утра в зеркальную дату рекомендуется провести ритуал загадывания желания.
Эзотерики и нумерологи считают зеркальные даты самыми сильными днями в году, в которые можно изменить жизнь к лучшему и привлечь удачу. Также в такие дни есть возможность исполнить заветное желание.
Зеркальная дата 22.01.2022: астрология и нумерология
Именно в этот день нужно отправить свою мечту во Вселенную и она станет реальностью. Однако есть некоторые важные правила, которые в этот день нужно соблюсти, чтобы открыть новый виток счастья. Нумерологи советуют уделить внимание родным и близким сердцу людям. Чтобы воплотить мечты в реальность, стоит быть осторожными, чтобы не разгневать высшие силы.
Считает, что в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.
Зеркальная дата 22.01.2022: как загадывать желания
С самого утра в зеркальную дату нужно провести ритуал загадывания желания.
Для начала желание нужно четко сформулировать и зафиксировать. Дальше надо красной ручкой записать его на листе бумаги. Желание должно быть касаться только вашей жизни. В зеркальную дату благоприятно желать себе финансового благополучия или избавления от одиночества.
Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать
- Заниматься самоанализом.
- Работать над ошибками.
- Заниматься духовными практиками.
- Уделять время семье и окружить близких заботой.
- Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.
- Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.
- Проводить генеральную уборку в доме.
- Наводить порядок в бумагах.
- Гулять с друзьями.
- Менять внешность и гардероб.
Зеркальная дата 22.01.2022: что категорически запрещено делать
- не занимайтесь работой первого января;
- выбрасывать в этот день мусор;
- не возвращать долги;
- занимать деньги.
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