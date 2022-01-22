Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и как нужно загадывать желания

Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и как нужно загадывать желания

С самого утра в зеркальную дату рекомендуется провести ритуал загадывания желания.

Эзотерики и нумерологи считают зеркальные даты самыми сильными днями в году, в которые можно изменить жизнь к лучшему и привлечь удачу. Также в такие дни есть возможность исполнить заветное желание.

Зеркальная дата 22.01.2022: астрология и нумерология

Именно в этот день нужно отправить свою мечту во Вселенную и она станет реальностью. Однако есть некоторые важные правила, которые в этот день нужно соблюсти, чтобы открыть новый виток счастья. Нумерологи советуют уделить внимание родным и близким сердцу людям. Чтобы воплотить мечты в реальность, стоит быть осторожными, чтобы не разгневать высшие силы.

Считает, что в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.

Зеркальная дата 22.01.2022: как загадывать желания

С самого утра в зеркальную дату нужно провести ритуал загадывания желания.

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Для начала желание нужно четко сформулировать и зафиксировать. Дальше надо красной ручкой записать его на листе бумаги. Желание должно быть касаться только вашей жизни. В зеркальную дату благоприятно желать себе финансового благополучия или избавления от одиночества.

Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать

Заниматься самоанализом.

Работать над ошибками.

Заниматься духовными практиками.

Уделять время семье и окружить близких заботой.

Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством.

Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.

Проводить генеральную уборку в доме.

Наводить порядок в бумагах.

Гулять с друзьями.

Менять внешность и гардероб.

Зеркальная дата 22.01.2022: что категорически запрещено делать

не занимайтесь работой первого января;

выбрасывать в этот день мусор;

не возвращать долги;

занимать деньги.

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