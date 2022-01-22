Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и как нужно загадывать желания

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать, что категорически запрещено и как нужно загадывать желания

ТСН.ua

С самого утра в зеркальную дату рекомендуется провести ритуал загадывания желания.

Эзотерики и нумерологи считают зеркальные даты самыми сильными днями в году, в которые можно изменить жизнь к лучшему и привлечь удачу. Также в такие дни есть возможность исполнить заветное желание.

Зеркальная дата 22.01.2022: астрология и нумерология

Именно в этот день нужно отправить свою мечту во Вселенную и она станет реальностью. Однако есть некоторые важные правила, которые в этот день нужно соблюсти, чтобы открыть новый виток счастья. Нумерологи советуют уделить внимание родным и близким сердцу людям. Чтобы воплотить мечты в реальность, стоит быть осторожными, чтобы не разгневать высшие силы.

Считает, что в этот день многие смогут привлечь в жизнь не только успех, но и кардинальные перемены к лучшему.

Зеркальная дата 22.01.2022: как загадывать желания

С самого утра в зеркальную дату нужно провести ритуал загадывания желания. 

Для начала желание нужно четко сформулировать и зафиксировать. Дальше надо красной ручкой записать его на листе бумаги. Желание должно быть касаться только вашей жизни. В зеркальную дату благоприятно желать себе финансового благополучия или избавления от одиночества.

Зеркальная дата 22.01.2022: что нужно делать

  • Заниматься самоанализом. 
  • Работать над ошибками.
  • Заниматься духовными практиками.
  • Уделять время семье и окружить близких заботой.
  • Заниматься интеллектуальным трудом и творчеством. 
  • Посветить время тому, что дарит вам удовольствие.
  • Проводить генеральную уборку в доме.
  • Наводить порядок в бумагах.
  • Гулять с друзьями.
  • Менять внешность и гардероб.

Зеркальная дата 22.01.2022: что категорически запрещено делать

  • не занимайтесь работой первого января;
  • выбрасывать в этот день мусор;
  • не возвращать долги;
  • занимать деньги. 

Читайте также:

Метеоритные дожди над Землей: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось | Новости мира

Метеоритные дожди над Землей: как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось | Новости мира

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация